بايرن ميونخ يحدد سعر بيع فيدال إلى تشيلسي !

البافاري مستعد للتخلي عن خدمات نجم الوسط التشيلياني مقابل 50 مليون باوند الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني قد وافق على بيع نجمه آرتورو فيدال إلى تشيلسي الإنجليزي.وذكرت صحيفة كيكر أن البافاري مستعد للتخلي عن خدمات نجم الوسط التشيلياني مقابل 50 مليون باوند الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشيلسي كان قد حدد 34 مليون باوند كقيمة لصفقة نجم يوفنتوس السابق.وينتهي عقد صاحب الـ 30 عاماً في يونيو 2019 ويخشى بطل البوندسليجا خسارة اللاعب بالمجان.