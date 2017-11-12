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يوفنتوس يعمل على تجديد عقد الارجنتيني ديبالا مدى الحياة

يعد ديبالا أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الراهن، وهو مطمع لكبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة اللذان يتصارعان على اللاعب

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 ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يريد قطع الطريق على جميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع باولو ديبالا وضمان استمراره مع الفريق حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

ويعد ديبالا أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الراهن، وهو مطمع لكبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة اللذان يتصارعان على اللاعب.وبحسب صحيفة توتو سبورت فإن يوفنتوس يريد تحصين ديبالا بعقد مدى الحياة خلال الفترة القادمة، علماً أن عقده الحالي ينتهي عام 2022.

وكشفت الصحيفة عن تصريح بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لليوفي الذي أكد خلاله على أن المهاجم الأرجنتيني يريد البقاء مع في الفريق للأبد.وقال ماروتا “سنفعل كل ما بوسعنا من الناحية الاقتصادية لتحسين عقده، نحن نعمل على منحه عقد جديد، ديبالا أخبرنا أنه يريد البقاء في يوفنتوس مدى الحياة”.

الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
نابولي
12
10
2
0
32
8
24
32
2
يوفنتوس
12
10
1
1
35
11
24
31
3
إنتر ميلان
12
9
3
0
23
9
14
30
4
لاتسيو
11
9
1
1
31
12
19
28
5
روما
11
9
0
2
21
7
14
27
6
سامبدوريا
11
7
2
2
24
13
11
23
7
ميلان
12
6
1
5
18
16
2
19
8
تورينو
12
4
5
3
17
19
-2
17
9
فيورنتينا
12
5
1
6
21
17
4
16
10
أتلانتا
12
4
4
4
19
16
3
16
11
كييفو فيرونا
12
4
4
4
14
19
-5
16
12
بولونيا
12
4
2
6
11
15
-4
14
13
أودينيزي
11
4
0
7
18
22
-4
12
14
كالياري
12
4
0
8
11
21
-10
12
15
كروتوني
12
3
3
6
11
23
-12
12
16
سبال
12
2
3
7
10
20
-10
9
17
ساسولو
12
2
2
8
6
21
-15
8
18
جنوى
12
1
3
8
10
19
-9
6
19
هيلاس فيرونا
12
1
3
8
8
26
-18
6
20
بينيفنتو
12
0
0
12
5
31
-26
0
يوفنتوس
Juventus

ترتيب الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
نابولي
12
32 - 8
32
2
يوفنتوس
12
35 - 11
31
3
إنتر ميلان
12
23 - 9
30
4
لاتسيو
11
31 - 12
28
5
روما
11
21 - 7
27
6
سامبدوريا
11
24 - 13
23
7
ميلان
12
18 - 16
19
8
تورينو
12
17 - 19
17
9
فيورنتينا
12
21 - 17
16
10
أتلانتا
12
19 - 16
16
11
كييفو فيرونا
12
14 - 19
16
12
بولونيا
12
11 - 15
14
13
أودينيزي
11
18 - 22
12
14
كالياري
12
11 - 21
12
15
كروتوني
12
11 - 23
12
16
سبال
12
10 - 20
9
17
ساسولو
12
6 - 21
8
18
جنوى
12
10 - 19
6
19
هيلاس فيرونا
12
8 - 26
6
20
بينيفنتو
12
5 - 31
0
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق الثاني
الفريق الاول
كروتوني
[-]
جنوى
13:30 19.11.2017
بينيفنتو
[-]
ساسولو
16:00 19.11.2017
سامبدوريا
[-]
يوفنتوس
16:00 19.11.2017
SPAL
[-]
فيورنتينا
16:00 19.11.2017
تورينو
[-]
كييفو فيرونا
16:00 19.11.2017
أودينيزي
[-]
كالياري
16:00 19.11.2017
بولونيا
[-]
سامبدوريا
16:00 25.11.2017
جنوى
[-]
روما
16:00 26.11.2017
Milan
[-]
تورينو
16:00 26.11.2017
أودينيزي
[-]
نابولي
16:00 26.11.2017
روما
[-]
لاتسيو
19:00 18.11.2017
كييفو فيرونا
[-]
SPAL
19:00 25.11.2017
ساسولو
[-]
Hellas Verona
19:00 25.11.2017
لاتسيو
[-]
فيورنتينا
19:00 26.11.2017
نابولي
[-]
Milan
21:45 18.11.2017
Internazionale
[-]
أتلانتا
21:45 19.11.2017
Hellas Verona
[-]
بولونيا
21:45 20.11.2017
كالياري
[-]
Internazionale
21:45 25.11.2017
يوفنتوس
[-]
كروتوني
21:45 26.11.2017
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