يوفنتوس يعمل على تجديد عقد الارجنتيني ديبالا مدى الحياة

يعد ديبالا أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الراهن، وهو مطمع لكبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة اللذان يتصارعان على اللاعب

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يريد قطع الطريق على جميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع باولو ديبالا وضمان استمراره مع الفريق حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

ويعد ديبالا أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الراهن، وهو مطمع لكبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة اللذان يتصارعان على اللاعب.وبحسب صحيفة توتو سبورت فإن يوفنتوس يريد تحصين ديبالا بعقد مدى الحياة خلال الفترة القادمة، علماً أن عقده الحالي ينتهي عام 2022.



وكشفت الصحيفة عن تصريح بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لليوفي الذي أكد خلاله على أن المهاجم الأرجنتيني يريد البقاء مع في الفريق للأبد.وقال ماروتا “سنفعل كل ما بوسعنا من الناحية الاقتصادية لتحسين عقده، نحن نعمل على منحه عقد جديد، ديبالا أخبرنا أنه يريد البقاء في يوفنتوس مدى الحياة”.