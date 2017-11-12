هاري كين يخبر ادارة توتنهام برغبته في الرحيل لريال مدريد

اللاعب الإنجليزي كان قد جدد عقده في الموسم الماضي وفي عامه الحالي مع توتنهام قدم أداء استثنائي وشهد تسجيله لـ45 هدف في 40 مباراة

أخبر هاري كين مدربه ماوريسيو بوتشتينو عن ميله لفكرة الرحيل إلى صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لصحيفة دون بالون.

اللاعب الإنجليزي كان قد جدد عقده في الموسم الماضي وفي عامه الحالي مع توتنهام قدم أداء استثنائي وشهد تسجيله لـ45 هدف في 40 مباراة.

الصفقة تبدو منطقية إلى حد كبير، إذ غاب ريال مدريد عن أضواء سوق الانتقالات لمدة طويلة محبذاً تقديم المواهب الصاعدة.وقد يتخلى ريال مدريد عن جاريث بيل في الصيف لامقبل كذلك لتمويل الصفقة والتي قد تتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني.