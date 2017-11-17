صُحف: إصابات جاريث بيل المتكررة تنهي مشواره مع ريال مدريد والإدارة تحدد سعره!

حدّد الملكي سعر بيل ليتخلى عنه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبلغ لا يقل عن 85 مليون إسترليني!

أكّدت تقارير صحفيّة بريطانية أنّ نادي ريال مدريد الإسباني قرر التخلي عن الويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق، الذي يعاني من الإصابات المتكررة في قلعة "سانتياجو برنابيو". وقد حدّد الملكي سعر بيل ليتخلى عنه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبلغ لا يقل عن 85 مليون إسترليني!، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



جاريث بيل - أرشيف رويترز



ووفقًا للصحيفة فإنّ أندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، ترغب في التعاقد مع بيل، إلا أنّ الأزمة بين الملكي والشياطين الحمر بسبب صفقة دي خيا، قد تعرقل إتمام الصفقة. وأكدت الصحيفة أنّ تشيلسي وتوتنهام يضعان بيل ضمن الأسماء المقترح التعاقد معها. ووفقًا للصحيفة فإنّ أندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، ترغب في التعاقد مع بيل، إلا أنّ الأزمة بين الملكي والشياطين الحمر بسبب صفقة دي خيا، قد تعرقل إتمام الصفقة. وأكدت الصحيفة أنّ تشيلسي وتوتنهام يضعان بيل ضمن الأسماء المقترح التعاقد معها.

ولم يشارك بيل منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي في أي مباراة، بعد تعرضه لإصابة في لقاء بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، بعدما بعدما سجل هدفا وصنع آخر لكريستيانو رونالدو، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-1.

وعانى بيل من تكرار الإصابات خلال الموسم الماضي، إذ بدأت في في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي ليغيب عن الملاعب 3 أشهر ثم تعرض لأخرى في السمانة أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو، أبريل/ نيسان الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني من نهائي التشامبيونزليج أمام يوفنتوس الإيطالي في يونيو/ حزيران.