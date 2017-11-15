إدارة النادي الإسماعيلي تكافئ لاعبي الفريق بعد العروض الجيدة الأخيرة

قرَّر مجلس الإدارة، مكافأة كل لاعب بـ4 آلاف جنيه، من أجل تحفيزهم على مواصلة العروض الطيبة

أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، رضاه عن مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث قررّ مكافأة اللاعبين ماديًا بعد العروض الجيدة الأخيرة التي يقدمها اللاعبون بالدوري، والكأس المحليين. كان الإسماعيلي، تأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم، بعد الفوز على الشرقية (3-1) في دور الـ32، وسيواجه إف سي مصر، في الدور المقبل.



لاعبو الإسماعيلي

كما يتصدر الفريق الساحلي، جدول بطولة الدوري المصري بـ17 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، حامل اللقب.

وقرَّر مجلس الإدارة، مكافأة كل لاعب بـ4 آلاف جنيه، من أجل تحفيزهم على مواصلة العروض الطيبة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنَّ الفريق يسير بشكل أكثر من رائع. ويقود الإسماعيلي، فنيًا المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر.