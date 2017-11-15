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إدارة النادي الإسماعيلي تكافئ لاعبي الفريق بعد العروض الجيدة الأخيرة

قرَّر مجلس الإدارة، مكافأة كل لاعب بـ4 آلاف جنيه، من أجل تحفيزهم على مواصلة العروض الطيبة

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أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، رضاه عن مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث قررّ مكافأة اللاعبين ماديًا بعد العروض الجيدة الأخيرة التي يقدمها اللاعبون بالدوري، والكأس المحليين. كان الإسماعيلي، تأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم، بعد الفوز على الشرقية (3-1) في دور الـ32، وسيواجه إف سي مصر، في الدور المقبل.


لاعبو الإسماعيلي

كما يتصدر الفريق الساحلي، جدول بطولة الدوري المصري بـ17 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، حامل اللقب.

وقرَّر مجلس الإدارة، مكافأة كل لاعب بـ4 آلاف جنيه، من أجل تحفيزهم على مواصلة العروض الطيبة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنَّ الفريق يسير بشكل أكثر من رائع. ويقود الإسماعيلي، فنيًا المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر. 

الدوري المصري Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
Ismaily
7
5
2
0
13
6
7
17
2
Al Masry
8
5
1
2
12
6
6
16
3
Zamalek
8
4
3
1
13
6
7
15
4
Al Mokawloon
7
4
3
0
14
8
6
15
5
Smouha
8
3
3
2
8
5
3
12
6
Tanta
8
2
5
1
9
8
1
11
7
El Geish
8
2
5
1
7
9
-2
11
8
Petrojet
8
2
4
2
8
8
0
10
9
ENPPI
8
2
4
2
8
8
0
10
10
Asyouty Sport
7
2
3
2
9
9
0
9
11
El Entag El Harby
8
2
3
3
10
11
-1
9
12
El Daklyeh
8
2
3
3
10
12
-2
9
13
Al Ittihad
8
2
2
4
12
15
-3
8
14
Al Ahly
3
2
1
0
7
2
5
7
15
Wadi Degla
8
1
3
4
6
12
-6
6
16
Misr Lel Makasa
7
1
2
4
10
12
-2
5
17
Nasr
7
0
4
3
7
11
-4
4
18
El Raja
8
0
1
7
1
16
-15
1
Ismaily
Ismaily

ترتيب الدوري المصري - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
Ismaily
7
13 - 6
17
2
Al Masry
8
12 - 6
16
3
Zamalek
8
13 - 6
15
4
Al Mokawloon
7
14 - 8
15
5
Smouha
8
8 - 5
12
6
Tanta
8
9 - 8
11
7
El Geish
8
7 - 9
11
8
Petrojet
8
8 - 8
10
9
ENPPI
8
8 - 8
10
10
Asyouty Sport
7
9 - 9
9
11
El Entag El Harby
8
10 - 11
9
12
El Daklyeh
8
10 - 12
9
13
Al Ittihad
8
12 - 15
8
14
Al Ahly
3
7 - 2
7
15
Wadi Degla
8
6 - 12
6
16
Misr Lel Makasa
7
10 - 12
5
17
Nasr
7
7 - 11
4
18
El Raja
8
1 - 16
1
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (9) الدوري المصري - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
El Daklyeh
[-]
Asyouty Sport
15.11.2017 14:45
ENPPI
[-]
Al Ittihad
15.11.2017 17:00
Wadi Degla
[-]
Misr Lel Makasa
15.11.2017 19:30
Tanta
[-]
Ismaily
16.11.2017 14:45
Smouha
[-]
El Raja
16.11.2017 17:00
El Entag El Harby
[-]
Al Ahly
16.11.2017 20:00
Petrojet
[-]
El Geish
17.11.2017 14:45
Zamalek
[-]
Nasr
17.11.2017 20:00
Al Masry
[-]
Al Mokawloon
18.11.2017 17:00
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