ميلان يصدر بياناً حول رحيل بونوتشي في الانتقالات الشتوية

وصف نادي ميلان هذه التقارير في بيانًا رسمي بأنها ادعاءات غير مقبولة على الإطلاق

أكد نادي ميلان الإيطالي عدم صحة الشائعات المثارة حول رحيل المدافع ليوناردو بونوتشي.وقالت الصحف الإيطالية أن ليوناردو بونوتشي ينوي الرحيل عن نادي ميلان في سوق الانتقالات الشتوية بعد فشل مشروعه الجديد.

ووصف نادي ميلان هذه التقارير في بيانًا رسمي بأنها ادعاءات غير مقبولة على الإطلاق.و قال البيان الرسمي: ” ليوناردو بونوتشي يؤمن تمامًا بمشروع ميلان الجديد، وهذا يدل بأن هذه القصص مبنية على أشياء عارية تماماً عن الصحة”.و تابع البيان قائلًا: ” القائد يعمل بكل قوة مثل باقي زملائه في الفريق حتى ينقذوا ميلان من هذا الموقف الصعب”.وقالت التقارير التي خرجت من الصحافة الإيطالية أن اللاعب غير سعيد بوضع الفريق الحالي و ربطته بالرحيل عن ميلان في طريقة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، الأمر الذي نفاه تمامًا النادي الإيطالي.