كتيبة ميسي تقود برشلونة لهزيمة ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

أصبح برشلونة في الصدارة برصيد 45 نقطة، وتوقف ريال مدريد عن رصيد 31 نقطة في المرتبة الرابعة من 16 مباراة



فاز برشلونة في عقر دار ريال مدريد بنتيجة (3-0) في مواجهة الكلاسيكو، التي جمعت الفريقين في الجولة 17 من الدوري الإسباني “الليجا”.المباراة شهدت تسجيل لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 54، وليونيل ميسي الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، بعدما فقد ريال مدريد الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السيطرة على اللقاء في الشوط الثاني.



صور من المباراة

لعب ريال مدريد بـ10 لاعبين بعد طرد داني كارفاخال في الدقيقة 64، ثم أليكس فيدال في الدقيقة 93، ولم تنجح التغييرات التي قام بها زيدان في تعديل كفة النتيجة أول تسجيل هدف شرفي.أصبح برشلونة في الصدارة برصيد 45 نقطة، وتوقف ريال مدريد عن رصيد 31 نقطة في المرتبة الرابعة من 16 مباراة.



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