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كتيبة ميسي تقود برشلونة لهزيمة ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

 

أصبح برشلونة في الصدارة برصيد 45 نقطة، وتوقف ريال مدريد عن رصيد 31 نقطة في المرتبة الرابعة من 16 مباراة

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كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة
كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

فاز برشلونة في عقر دار ريال مدريد بنتيجة (3-0) في مواجهة الكلاسيكو، التي جمعت الفريقين في الجولة 17 من الدوري الإسباني “الليجا”.المباراة شهدت تسجيل لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 54، وليونيل ميسي الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، بعدما فقد ريال مدريد الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السيطرة على اللقاء في الشوط الثاني.


صور من المباراة

لعب ريال مدريد بـ10 لاعبين بعد طرد داني كارفاخال في الدقيقة 64، ثم أليكس فيدال في الدقيقة 93، ولم تنجح التغييرات التي قام بها زيدان في تعديل كفة النتيجة أول تسجيل هدف شرفي.أصبح برشلونة في الصدارة برصيد 45 نقطة، وتوقف ريال مدريد عن رصيد 31 نقطة في المرتبة الرابعة من 16 مباراة.


ملعب سانتياجو برنابيو الآن

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
17
14
3
0
45
7
38
45
2
أتلتيكو مدريد
17
10
6
1
25
8
17
36
3
فالنسيا
17
10
4
3
36
17
19
34
4
ريال مدريد
16
9
4
3
30
14
16
31
5
إشبيلية
17
9
2
6
20
22
-2
29
6
فياريال
17
8
3
6
24
20
4
27
7
إيبار
17
7
3
7
22
29
-7
24
8
خيتافي
17
6
5
6
22
16
6
23
9
ريال سوسيداد
17
6
5
6
31
29
2
23
10
جيرونا
17
6
5
6
21
26
-5
23
11
سيلتا فيجو
17
6
3
8
30
25
5
21
12
أتلتيك بيلباو
17
5
6
6
18
19
-1
21
13
ليجانيس
16
6
3
7
12
14
-2
21
14
ريال بيتيس
17
6
3
8
25
31
-6
21
15
إسبانيول
17
5
5
7
14
21
-7
20
16
ليفانتي
17
3
9
5
15
22
-7
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
5
0
12
13
25
-12
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
4
3
10
19
34
-15
15
19
مالاجا
17
3
2
12
13
31
-18
11
20
لاس بالماس
17
3
2
12
13
38
-25
11
ريال مدريد
Real Madrid
برشلونة
Barcelona

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
17
45 - 7
45
2
أتلتيكو مدريد
17
25 - 8
36
3
فالنسيا
17
36 - 17
34
4
ريال مدريد
16
30 - 14
31
5
إشبيلية
17
20 - 22
29
6
فياريال
17
24 - 20
27
7
إيبار
17
22 - 29
24
8
خيتافي
17
22 - 16
23
9
ريال سوسيداد
17
31 - 29
23
10
جيرونا
17
21 - 26
23
11
سيلتا فيجو
17
30 - 25
21
12
أتلتيك بيلباو
17
18 - 19
21
13
ليجانيس
16
12 - 14
21
14
ريال بيتيس
17
25 - 31
21
15
إسبانيول
17
14 - 21
20
16
ليفانتي
17
15 - 22
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
13 - 25
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
19 - 34
15
19
مالاجا
17
13 - 31
11
20
لاس بالماس
17
13 - 38
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (18) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
اتلتكو مدريد
[-]
خيتافي
06.01.2018 14:00
فالنسيا
[-]
جيرونا
06.01.2018 17:15
لاس بالماس
[-]
إيبار
06.01.2018 19:30
إشبيلية
[-]
ريال بيتيس
06.01.2018 21:45
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