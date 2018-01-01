مانشستر سيتي يواصل تحقيق الانتصارات وبورنموث الضحية الجديدة

هذا الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي لـ 55 نقطة مغرداً في الصدارة ويتجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة ليدخل منطقة الخطر ويصبح في المركز الـ18

يستمر مانشستر سيتي في تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بالانتصار على بورنموث برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة رقم 19.

افتتح سيرجيو أجويرو التسجيل برأسية في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينج تقدم السكاي بلوز في الدقيقة 53 قبل أن يعود أجويرو للتسجيل في الدقيقة 80.واختتم دانيلو رباعية السيتي في الدقيقة 85 بعد تمريرة ذكية من ستيرلنج.هذا الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي لـ 55 نقطة مغرداً في الصدارة ويتجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة ليدخل منطقة الخطر ويصبح في المركز الـ18.