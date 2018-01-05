إنتر ميلان يدخل دوامة النتائج السلبية ويسقط أمام ساسولو
تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 40 في المركز الثالث مؤقتاً ، في الوقت الذي رفع فيه ساسولو رصيده للنقطة 20 في المركز الحادي عشر
تلقى إنتر ميلان الهزيمة الثانية له هذا الموسم ، بعد خسارته أمام ساسولو بهدف نظيف ، ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم .
ولعب لوتشيانو سباليتي بخطة 1/3/2/4 ، فيما خاض جيوسيبي ياتشيني المباراة بخطة 3/3/4 .وسجل دييجو فالتشيليتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من عمر اللقاء ، ولم ينجح إنتر ميلان في العودة للمباراة حيث نجح ساسولو في كبح خطورة الأفاعي .وتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 40 في المركز الثالث مؤقتاً ، في الوقت الذي رفع فيه ساسولو رصيده للنقطة 20 في المركز الحادي عشر .
الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
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18
14
3
1
41
13
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45
2
17
13
2
2
44
14
30
41
3
18
12
4
2
34
14
20
40
4
16
12
2
2
28
10
18
38
5
17
11
3
3
43
22
21
36
6
17
8
3
6
32
26
6
27
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18
7
6
5
28
23
5
27
8
18
7
5
6
27
19
8
26
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17
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25
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24
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18
5
9
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25
27
-2
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11
18
7
3
8
23
26
-3
24
12
18
7
3
8
22
25
-3
24
13
18
5
6
7
19
30
-11
21
14
18
6
2
10
12
28
-16
20
15
18
4
5
9
15
22
-7
17
16
18
5
2
11
16
29
-13
17
17
18
3
6
9
19
31
-12
15
18
18
4
3
11
13
36
-23
15
19
18
3
4
11
17
36
-19
13
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0
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9
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