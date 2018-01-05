إنتر ميلان يدخل دوامة النتائج السلبية ويسقط أمام ساسولو

تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 40 في المركز الثالث مؤقتاً ، في الوقت الذي رفع فيه ساسولو رصيده للنقطة 20 في المركز الحادي عشر

تلقى إنتر ميلان الهزيمة الثانية له هذا الموسم ، بعد خسارته أمام ساسولو بهدف نظيف ، ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم .

ولعب لوتشيانو سباليتي بخطة 1/3/2/4 ، فيما خاض جيوسيبي ياتشيني المباراة بخطة 3/3/4 .وسجل دييجو فالتشيليتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من عمر اللقاء ، ولم ينجح إنتر ميلان في العودة للمباراة حيث نجح ساسولو في كبح خطورة الأفاعي .وتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 40 في المركز الثالث مؤقتاً ، في الوقت الذي رفع فيه ساسولو رصيده للنقطة 20 في المركز الحادي عشر .