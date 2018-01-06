تصريحات بنزيما بعد الكلاسيكو تستفز جماهير ريال مدريد: سأرتاح لاعود بشكل أفضل

ترى فئة كبيرة من جماهير النادي الملكي أن بنزيما أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الفريق في الموسم الحالي كونه يضيع مجهودات زملائه في تحويل الفرص إلى أهداف

واصل كريم بنزيما استفزاز جماهير ريال مدريد حتى بعد الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعرض بنزيما لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة وتفجرت بعد المستوى السيء الذي قدمه وفشله في هز شباك الحارس تير شتيجن.وقال بنزيما في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة "لا يمكنني أن أعطيك أي شعور، الآن سوف نحصل على الراحة، سوف أذهب من أجل ذلك كي أعود بشكل أفضل".

وأثارت هذه التصريحات غضب جماهير الريال على مواقع التواصل الاجتماعي كون اللاعب يفكر الآن بالإجازة فقط ولا يشعر بالذنب بعد الفرص التي أهدرها منذ بداية الموسم.وترى فئة كبيرة من جماهير النادي الملكي أن بنزيما أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الفريق في الموسم الحالي كونه يضيع مجهودات زملائه في تحويل الفرص إلى أهداف.