يوفنتوس يواصل مطاردة نابولي في الصدارة بالفوز على روما

قلص البيانكونيري فارق النقاط مع المتصدر نابولي إلى نقطة واحدة

حقق يوفنتوس فوزاً مهماً جداً على حساب روما على ملعب يوفنتوس آرينا في قمة الجولة 18 من الدوري الإيطالي.سجل النجم المغربي مهدي بن عطية هدف الانتصار لفائدة السيدة العجوز في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد اليوفي إلى النقطة 44 في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد ذئاب العاصمة عند النقطة 38 في المركز الرابع.وبذلك، يقلص البيانكونيري فارق النقاط مع المتصدر نابولي إلى نقطة واحدة.