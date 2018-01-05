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يوفنتوس يواصل مطاردة نابولي في الصدارة بالفوز على روما

قلص البيانكونيري فارق النقاط مع المتصدر نابولي إلى نقطة واحدة

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 حقق يوفنتوس فوزاً مهماً جداً على حساب روما على ملعب يوفنتوس آرينا في قمة الجولة 18 من الدوري الإيطالي.سجل النجم المغربي مهدي بن عطية هدف الانتصار لفائدة السيدة العجوز في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد اليوفي إلى النقطة 44 في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد ذئاب العاصمة عند النقطة 38 في المركز الرابع.وبذلك، يقلص البيانكونيري فارق النقاط مع المتصدر نابولي إلى نقطة واحدة.

الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
نابولي
18
14
3
1
41
13
28
45
2
يوفنتوس
18
14
2
2
45
14
31
44
3
إنتر ميلان
18
12
4
2
34
14
20
40
4
روما
17
12
2
3
28
11
17
38
5
لاتسيو
17
11
3
3
43
22
21
36
6
سامبدوريا
17
8
3
6
32
26
6
27
7
أتلانتا
18
7
6
5
28
23
5
27
8
فيورنتينا
18
7
5
6
27
19
8
26
9
أودينيزي
17
8
0
9
30
25
5
24
10
تورينو
18
5
9
4
25
27
-2
24
11
ميلان
18
7
3
8
23
26
-3
24
12
بولونيا
18
7
3
8
22
25
-3
24
13
كييفو فيرونا
18
5
6
7
19
30
-11
21
14
ساسولو
18
6
2
10
12
28
-16
20
15
جنوى
18
4
5
9
15
22
-7
17
16
كالياري
18
5
2
11
16
29
-13
17
17
سبال
18
3
6
9
19
31
-12
15
18
كروتوني
18
4
3
11
13
36
-23
15
19
هيلاس فيرونا
18
3
4
11
17
36
-19
13
20
بينيفنتو
18
0
1
17
9
41
-32
1
يوفنتوس
Juventus

ترتيب الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
نابولي
18
41 - 13
45
2
يوفنتوس
18
45 - 14
44
3
إنتر ميلان
18
34 - 14
40
4
روما
17
28 - 11
38
5
لاتسيو
17
43 - 22
36
6
سامبدوريا
17
32 - 26
27
7
أتلانتا
18
28 - 23
27
8
فيورنتينا
18
27 - 19
26
9
أودينيزي
17
30 - 25
24
10
تورينو
18
25 - 27
24
11
ميلان
18
23 - 26
24
12
بولونيا
18
22 - 25
24
13
كييفو فيرونا
18
19 - 30
21
14
ساسولو
18
12 - 28
20
15
جنوى
18
15 - 22
17
16
كالياري
18
16 - 29
17
17
سبال
18
19 - 31
15
18
كروتوني
18
13 - 36
15
19
هيلاس فيرونا
18
17 - 36
13
20
بينيفنتو
18
9 - 41
1
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (20) الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق الثاني
الفريق الاول
كييفو فيرونا
[-]
أودينيزي
05.01.2018 19:00
فيورنتينا
[-]
Internazionale
05.01.2018 21:45
تورينو
[-]
بولونيا
06.01.2018 13:30
Milan
[-]
كروتوني
06.01.2018 16:00
نابولي
[-]
Hellas Verona
06.01.2018 16:00
SPAL
[-]
لاتسيو
06.01.2018 16:00
بينيفنتو
[-]
سامبدوريا
06.01.2018 16:00
جنوى
[-]
ساسولو
06.01.2018 16:00
روما
[-]
أتلانتا
06.01.2018 19:00
كالياري
[-]
يوفنتوس
06.01.2018 21:45
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