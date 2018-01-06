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بعد هزيمة الكلاسيكو..موندو ديبورتيفو الكتالونية تسخر من كريستيانو وريال مدريد

صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالوني:

لم يكن هناك ممرا شرفيا قبل المباراة، ولكن بعد المباراة كان هناك، لقد نجح برشلونة في صنع ممره الخاص نحو لقب الليجا، البلوجرانا اكتسحوا ريال مدريد بثلاثية في عقر داره، ليزيد الفارق بينهما إلى 14 نقطة

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سخرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية من ريال مدريد بعد خسارته أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني. وقالت الصحيفة "لم يكن هناك ممرا شرفيا قبل المباراة، ولكن بعد المباراة كان هناك، لقد نجح برشلونة في صنع ممره الخاص نحو لقب الليجا، البلوجرانا اكتسحوا ريال مدريد بثلاثية في عقر داره، ليزيد الفارق بينهما إلى 14 نقطة".


كريستيانو رونالدو خلال الكلاسيكو

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد طالب لاعبي برشلونة بعمل ممر شرفي قبل الكلاسيكو، تكريما للفريق الملكي بعد تتويجه مؤخرا بكأس العالم للأندية، إلا أن لاعبي البارسا رفضوا.

من ناحية أخرى تحدثت الصحيفة عن أسباب خسارة ريال مدريد والتي أوجزتها في أخطاء المدرب زين الدين زيدان في التشكيلة الاساسية، وضياع الفرص وطرد داني كارفاخال، بالاضافة الى تألق ثلاثي البارسا ليونيل ميسي ولويس سواريز وباولينيو. 

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
17
14
3
0
45
7
38
45
2
أتلتيكو مدريد
17
10
6
1
25
8
17
36
3
فالنسيا
17
10
4
3
36
17
19
34
4
ريال مدريد
16
9
4
3
30
14
16
31
5
إشبيلية
17
9
2
6
20
22
-2
29
6
فياريال
17
8
3
6
24
20
4
27
7
إيبار
17
7
3
7
22
29
-7
24
8
خيتافي
17
6
5
6
22
16
6
23
9
ريال سوسيداد
17
6
5
6
31
29
2
23
10
جيرونا
17
6
5
6
21
26
-5
23
11
سيلتا فيجو
17
6
3
8
30
25
5
21
12
أتلتيك بيلباو
17
5
6
6
18
19
-1
21
13
ليجانيس
16
6
3
7
12
14
-2
21
14
ريال بيتيس
17
6
3
8
25
31
-6
21
15
إسبانيول
17
5
5
7
14
21
-7
20
16
ليفانتي
17
3
9
5
15
22
-7
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
5
0
12
13
25
-12
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
4
3
10
19
34
-15
15
19
مالاجا
17
3
2
12
13
31
-18
11
20
لاس بالماس
17
3
2
12
13
38
-25
11
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
17
45 - 7
45
2
أتلتيكو مدريد
17
25 - 8
36
3
فالنسيا
17
36 - 17
34
4
ريال مدريد
16
30 - 14
31
5
إشبيلية
17
20 - 22
29
6
فياريال
17
24 - 20
27
7
إيبار
17
22 - 29
24
8
خيتافي
17
22 - 16
23
9
ريال سوسيداد
17
31 - 29
23
10
جيرونا
17
21 - 26
23
11
سيلتا فيجو
17
30 - 25
21
12
أتلتيك بيلباو
17
18 - 19
21
13
ليجانيس
16
12 - 14
21
14
ريال بيتيس
17
25 - 31
21
15
إسبانيول
17
14 - 21
20
16
ليفانتي
17
15 - 22
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
13 - 25
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
19 - 34
15
19
مالاجا
17
13 - 31
11
20
لاس بالماس
17
13 - 38
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (18) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
اتلتكو مدريد
[-]
خيتافي
06.01.2018 14:00
فالنسيا
[-]
جيرونا
06.01.2018 17:15
لاس بالماس
[-]
إيبار
06.01.2018 19:30
إشبيلية
[-]
ريال بيتيس
06.01.2018 21:45
ليجانيس
[-]
ريال سوسيداد
07.01.2018 13:00
برشلونة
[-]
ليفانتي
07.01.2018 17:15
فياريال
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
07.01.2018 19:30
اتلتكو بلباو
[-]
ديبورتيفو الافيس
07.01.2018 19:30
سيلتا فيغو
[-]
ريال مدريد
07.01.2018 21:45
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