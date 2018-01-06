بعد هزيمة الكلاسيكو..موندو ديبورتيفو الكتالونية تسخر من كريستيانو وريال مدريد

صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالوني:

لم يكن هناك ممرا شرفيا قبل المباراة، ولكن بعد المباراة كان هناك، لقد نجح برشلونة في صنع ممره الخاص نحو لقب الليجا، البلوجرانا اكتسحوا ريال مدريد بثلاثية في عقر داره، ليزيد الفارق بينهما إلى 14 نقطة

سخرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية من ريال مدريد بعد خسارته أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني. وقالت الصحيفة "لم يكن هناك ممرا شرفيا قبل المباراة، ولكن بعد المباراة كان هناك، لقد نجح برشلونة في صنع ممره الخاص نحو لقب الليجا، البلوجرانا اكتسحوا ريال مدريد بثلاثية في عقر داره، ليزيد الفارق بينهما إلى 14 نقطة".



كريستيانو رونالدو خلال الكلاسيكو



وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد طالب لاعبي برشلونة بعمل ممر شرفي قبل الكلاسيكو، تكريما للفريق الملكي بعد تتويجه مؤخرا بكأس العالم للأندية، إلا أن لاعبي البارسا رفضوا.

من ناحية أخرى تحدثت الصحيفة عن أسباب خسارة ريال مدريد والتي أوجزتها في أخطاء المدرب زين الدين زيدان في التشكيلة الاساسية، وضياع الفرص وطرد داني كارفاخال، بالاضافة الى تألق ثلاثي البارسا ليونيل ميسي ولويس سواريز وباولينيو.