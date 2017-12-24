قرعة مباريات الجولة الثامنة من كأس الدولة بمشاركة فرق عربية

سوف تجرى المباريات بين الرابع حتى الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

أسفرت قرعة مباريات الجولة الثامنة ضمن مسابقة كأس الدولة عن مواجهات مختلفة للفرق العربية، منها السهلة ومنها الصعبة، عدا عن مواجهات مباشرة فيما بينها. وسوف تجرى المباريات بين الرابع حتى الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

كأس الدولة – الجولة الثامنة

هبوعيل الخضيرة - مكابي نتانيا

هبوعيل تل أبيب - مكابي حيفا

هبوعيل عكا – نادي كفر قاسم

هبوعيل ريشون لتسيون - بيتار القدس

مكابي بيتح تكفا – هبوعيل كفار سابا

هبوعيل كريات شمونة – هبوعيل العفولة

هبوعيل أشكلون - نادي أشدود

مكابي تل أبيب - نادي هضبة الجولان

هبوعيل مرمورك - هبوعيل كوكب

مكابي الاخاء الناصرة – هبوعيل بئر السبع

هبوعيل رمات جان – بني يهودا تل أبيب

هبوعيل بيتح تكفا - هبوعيل حيفا

هبوعيل شفاعمرو – هبوعيل مصمص

هبوعيل رعنانا - هبوعيل رمات هشارون

سكتسيا نس تسيونا - اتحاد أبناء سخنين

هبوعيل كتمون - بيتار كفار سابا