تعادل اتحاد أبناء سخنين خارج ملعبه أمام هبوعيل رعنانا بهدف لكل منهما

أجريت المباراة وسط هطول الأمطار، مما أثر على مستوى اللاعبين، حيث لم ترتق المباراة الى المستوى المطلوب

تعادل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل رعنانا بهدف لكل منهما، على استاد نتانيا ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة العليا.

وقد أجريت المباراة وسط هطول الأمطار، مما أثر على مستوى اللاعبين، حيث لم ترتق المباراة الى المستوى المطلوب. وخلال الشوط الثاني نجح المهاجم شلومي أزولاي بفتح باب التسجيل للسخنينيين في الدقيقة السابعة والسبعين، حيث سدد كرة أخضعت الحارس، لكن بعد سبع دقائق تمكن المهاجم شمعون أبو حتصيرا من ادراك التعادل بعد هفوة في الدفاع السخنيني. وكانت هذه النقطة الرابعة للفريق السخنيني في المباراتين الماضيتين، رافعا رصيده الى 19 نقطة ويحتل المرتبة الثامنة.