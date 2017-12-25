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رامي غدير من بئر المكسور يتوج ببطولة إسرائيل للرالي2017 في فئة CUP‎

توج بالبطولة الذي اشترك فيها 35 متنافس

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وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من ادهم غدير جاء فيه:" كعادته بطل الرالي ابن قرية بئر المكسور السائق رامي غدير يحصد المزيد من البطولات ويشارك في سباقات الرالي الأكبر في البلاد ، خاض رامي غدير منافسات بطولة رالي سبرينت 2017 في عراد، المضمار الذي هو عبارة عن 5 جولات كل جولة بين 4 و 5 كيلو متر، وقد توج بالبطولة الذي اشترك فيها 35 متنافس،  وذلك بعد مشاركته في سباقين يوم الجمعة 22/12 تفوق على خصومه حيث حل بالمركز الأول والمركز الثاني للسائق العاد هدار والمركز الثالث فكتور كوجنيتسي .وفي اليوم الثاني يوم السبت 23/12 أيضا شارك رامي غدير بالسباق الأول من نوعه في البلاد وحل بدوره بالمركز الأول متفوق على جميع خصومه ، وفي المركز الثاني لاونتون تابوس وفي المركز الثالث العاد هدار , ليتوج رامي غدير ببطولة إسرائيل ويتصدر الترتيب العام لهذا الموسم 2017 لسائقين الرالي في إسرائيل , وبدورنا نتمنى للبطل رامي غدير المزيد من النجاحات واستمراره متربع على عرش الرالي في البلاد ". 

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