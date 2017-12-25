رامي غدير من بئر المكسور يتوج ببطولة إسرائيل للرالي2017 في فئة CUP
توج بالبطولة الذي اشترك فيها 35 متنافس
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من ادهم غدير جاء فيه:" كعادته بطل الرالي ابن قرية بئر المكسور السائق رامي غدير يحصد المزيد من البطولات ويشارك في سباقات الرالي الأكبر في البلاد ، خاض رامي غدير منافسات بطولة رالي سبرينت 2017 في عراد، المضمار الذي هو عبارة عن 5 جولات كل جولة بين 4 و 5 كيلو متر، وقد توج بالبطولة الذي اشترك فيها 35 متنافس، وذلك بعد مشاركته في سباقين يوم الجمعة 22/12 تفوق على خصومه حيث حل بالمركز الأول والمركز الثاني للسائق العاد هدار والمركز الثالث فكتور كوجنيتسي .وفي اليوم الثاني يوم السبت 23/12 أيضا شارك رامي غدير بالسباق الأول من نوعه في البلاد وحل بدوره بالمركز الأول متفوق على جميع خصومه ، وفي المركز الثاني لاونتون تابوس وفي المركز الثالث العاد هدار , ليتوج رامي غدير ببطولة إسرائيل ويتصدر الترتيب العام لهذا الموسم 2017 لسائقين الرالي في إسرائيل , وبدورنا نتمنى للبطل رامي غدير المزيد من النجاحات واستمراره متربع على عرش الرالي في البلاد ".