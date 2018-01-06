أردا توران يقترب من مغادرة برشلونة والتوقيع لنادٍ تركي

نجم أتلتيكو مدريد السابق على رادار جالاطة سراي التركي وآرسنال الإنجليزي

كشفت الصحافة التركية عن دخول بيكشتاش التركي ضمن سباق التوقيع مع أردا توران نجم برشلونة الإسباني. وخرج النجم التركي من حسابات المدير الفني الإسباني للبرسا إرنستو فالفيردي هذا الموسم، وبات على مقربة من الرحيل عن كامب نو في يناير المقبل.



توران

وبعد أن كان نجم أتلتيكو مدريد السابق على رادار جالاطة سراي التركي وآرسنال الإنجليزي، بات صاحب الـ 30 عاماً على بُعد خطوات من الانضمام إلى بيشكتاش، وقد يوقع لهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب بيشكتاش في دوري أبطال أوروبا وما زال يواصل مشواره بتأهله إلى ثمن النهائي لملاقاة بايرن ميونخ الألماني، وبالتالي فإن بيشكتاش تُعد وجهة نموذجية بالنسبة لتوران، الذي يستطيع المشاركة معهم في المسابقة الأوروبية العريقة على خلفية عدم مشاركته مع برشلونة هذا الموسم.