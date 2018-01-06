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الفرنسي هنري: المطالبة بإقالة زيدان أمر كوميدي ولا ينبغي قتل ما فعله لريال مدريد

نجم كرة القدم الفرنسي المُعتزل تيري هنري:

حتى الحديث عن تعرض زيدان للإقالة، يعد أمرًا كوميديًا بالنسبة لي، مع كل ما فعله

بالنسبة لي، لا ينبغي قتل ما فعله زيدان، المدرب يستطيع وضع الخطة والتكتيك، ولكن فريقك بحاجة لتنفيذ ذلك على أرض الملعب

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سخر نجم كرة القدم الفرنسي المُعتزل تيري هنري، أسطورة نادي آرسنال، من مطالب إقالة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عقب خسارة الكلاسيكو الإسباني، أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة. وقال هنري، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "حتى الحديث عن تعرض زيدان للإقالة، يعد أمرًا كوميديًا بالنسبة لي، مع كل ما فعله".


تيري هنري  (تصوير: xinhua)

وأضاف مهاجم برشلونة السابق "أليس في مقدوره أن يتوقف قليلًا بعد ما قدمه مع فريقه؟ هذا يحدث مع هذه الوظيفة، لأنك عندما لا تؤدي، تبدأ الأسئلة ولكنه قام بعمل رائع للغاية".

وتابع "كوفاسيتش بدلًا من إيسكو؟ أحب أن أعود بالذاكرة عندما وصل زيدان لتدريب ريال مدريد، لقد فعل ما حاول بينيتيز القيام به، وهو اللعب بكاسيميرو، والجماهير سمحت له بذلك". وأردف "في البداية، الفريق الملكي لم يلعب بالطريقة التي تريدها جماهير ريال مدريد، ولكنهم فازوا بالمباريات، ولذلك قال الناس، إن زيدان مدرب تكتيكي عظيم، لأنه أدرك أن وسط الملعب في حاجة لذلك".

وأوضح هنري "لقد فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وكل شيء آخر، وحتى أول 45 دقيقة من مباراة برشلونة، لم يكن سيئًا ما فعله زيدان". وختم هنري حديثه بقوله "بالنسبة لي، لا ينبغي قتل ما فعله زيدان، المدرب يستطيع وضع الخطة والتكتيك، ولكن فريقك بحاجة لتنفيذ ذلك على أرض الملعب". 


زين الدين زيدان (تصوير: Reuters)

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
17
14
3
0
45
7
38
45
2
أتلتيكو مدريد
17
10
6
1
25
8
17
36
3
فالنسيا
17
10
4
3
36
17
19
34
4
ريال مدريد
16
9
4
3
30
14
16
31
5
إشبيلية
17
9
2
6
20
22
-2
29
6
فياريال
17
8
3
6
24
20
4
27
7
إيبار
17
7
3
7
22
29
-7
24
8
خيتافي
17
6
5
6
22
16
6
23
9
ريال سوسيداد
17
6
5
6
31
29
2
23
10
جيرونا
17
6
5
6
21
26
-5
23
11
سيلتا فيجو
17
6
3
8
30
25
5
21
12
أتلتيك بيلباو
17
5
6
6
18
19
-1
21
13
ليجانيس
16
6
3
7
12
14
-2
21
14
ريال بيتيس
17
6
3
8
25
31
-6
21
15
إسبانيول
17
5
5
7
14
21
-7
20
16
ليفانتي
17
3
9
5
15
22
-7
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
5
0
12
13
25
-12
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
4
3
10
19
34
-15
15
19
مالاجا
17
3
2
12
13
31
-18
11
20
لاس بالماس
17
3
2
12
13
38
-25
11
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
17
45 - 7
45
2
أتلتيكو مدريد
17
25 - 8
36
3
فالنسيا
17
36 - 17
34
4
ريال مدريد
16
30 - 14
31
5
إشبيلية
17
20 - 22
29
6
فياريال
17
24 - 20
27
7
إيبار
17
22 - 29
24
8
خيتافي
17
22 - 16
23
9
ريال سوسيداد
17
31 - 29
23
10
جيرونا
17
21 - 26
23
11
سيلتا فيجو
17
30 - 25
21
12
أتلتيك بيلباو
17
18 - 19
21
13
ليجانيس
16
12 - 14
21
14
ريال بيتيس
17
25 - 31
21
15
إسبانيول
17
14 - 21
20
16
ليفانتي
17
15 - 22
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
13 - 25
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
19 - 34
15
19
مالاجا
17
13 - 31
11
20
لاس بالماس
17
13 - 38
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (18) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
اتلتكو مدريد
[-]
خيتافي
06.01.2018 14:00
فالنسيا
[-]
جيرونا
06.01.2018 17:15
لاس بالماس
[-]
إيبار
06.01.2018 19:30
إشبيلية
[-]
ريال بيتيس
06.01.2018 21:45
ليجانيس
[-]
ريال سوسيداد
07.01.2018 13:00
برشلونة
[-]
ليفانتي
07.01.2018 17:15
فياريال
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
07.01.2018 19:30
اتلتكو بلباو
[-]
ديبورتيفو الافيس
07.01.2018 19:30
سيلتا فيغو
[-]
ريال مدريد
07.01.2018 21:45
مالجا
[-]
إسبانيول
08.01.2018 22:00
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