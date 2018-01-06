الفرنسي هنري: المطالبة بإقالة زيدان أمر كوميدي ولا ينبغي قتل ما فعله لريال مدريد

نجم كرة القدم الفرنسي المُعتزل تيري هنري:

حتى الحديث عن تعرض زيدان للإقالة، يعد أمرًا كوميديًا بالنسبة لي، مع كل ما فعله

بالنسبة لي، لا ينبغي قتل ما فعله زيدان، المدرب يستطيع وضع الخطة والتكتيك، ولكن فريقك بحاجة لتنفيذ ذلك على أرض الملعب

سخر نجم كرة القدم الفرنسي المُعتزل تيري هنري، أسطورة نادي آرسنال، من مطالب إقالة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عقب خسارة الكلاسيكو الإسباني، أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة. وقال هنري، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "حتى الحديث عن تعرض زيدان للإقالة، يعد أمرًا كوميديًا بالنسبة لي، مع كل ما فعله".



تيري هنري (تصوير: xinhua)

وأضاف مهاجم برشلونة السابق "أليس في مقدوره أن يتوقف قليلًا بعد ما قدمه مع فريقه؟ هذا يحدث مع هذه الوظيفة، لأنك عندما لا تؤدي، تبدأ الأسئلة ولكنه قام بعمل رائع للغاية".

وتابع "كوفاسيتش بدلًا من إيسكو؟ أحب أن أعود بالذاكرة عندما وصل زيدان لتدريب ريال مدريد، لقد فعل ما حاول بينيتيز القيام به، وهو اللعب بكاسيميرو، والجماهير سمحت له بذلك". وأردف "في البداية، الفريق الملكي لم يلعب بالطريقة التي تريدها جماهير ريال مدريد، ولكنهم فازوا بالمباريات، ولذلك قال الناس، إن زيدان مدرب تكتيكي عظيم، لأنه أدرك أن وسط الملعب في حاجة لذلك".

وأوضح هنري "لقد فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وكل شيء آخر، وحتى أول 45 دقيقة من مباراة برشلونة، لم يكن سيئًا ما فعله زيدان". وختم هنري حديثه بقوله "بالنسبة لي، لا ينبغي قتل ما فعله زيدان، المدرب يستطيع وضع الخطة والتكتيك، ولكن فريقك بحاجة لتنفيذ ذلك على أرض الملعب".



زين الدين زيدان (تصوير: Reuters)