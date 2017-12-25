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هبوعيل ام الفحم يفوز على بلدي طبريا 2-1 ليعزز مكانته بقمة الدرجة الاولى

كيلاكي كيلاني لاعب فريق هبوعيل ام الفحم اعرب عن سعادته وفرحته من هذا الفوز مشيرا الى ان الفريق الفحماوي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز وبجداره رغم صعوبة المباراة

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عزز فريق هبوعيل ام الفحم مكانته في قمة الدرجة الاولى وذلك بعد ان حقق فوزا بيتيا مقنعا 2-1 على بلدي طبريا في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على استاد السلام بمدينة ام الفحم ضمن مباريات الاسبوع الـ14 لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية في مباراة قمة ظهر فيها الفريقين بشكل رائع وحماس كبير.

الهدف الاول سجله الفريق الفحماوي في الدقيقة ال23 عن طريق اللاعب احمد ناهيه الا ان الفريق الضيف عادل النتيجة 1-1 في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب شالوم عقيبا.نداف مونيس عاد التفرق الفحماوي من جديد حين سجل هدف جميل بالدقيقة ال47 من المباراة ليهدي فريقه هبوعيل ام الفحم نقاط المباراة الثلاثة.كيلاكي كيلاني لاعب فريق هبوعيل ام الفحم اعرب عن سعادته وفرحته من هذا الفوز مشيرا الى ان الفريق الفحماوي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز وبجداره رغم صعوبة المباراة.

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