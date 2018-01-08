هبوعيل بئر السبع يسترد الصدارة بفوزه على مكابي حيفا بهدفين نظيفين

سجل اللاعب دوس سانتوس هدف المباراة الأول لصالح بئر السبع بهدف ذاتي بالخطأ في مرمى فريقه الحيفاوي

استرد فريق هبوعيل بئر السبع الصدارة بفوزه على فريق مكابي حيفا بهدفين نظيفين، على استاد توتو تيرنير في بئر السبع، ضمن ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة العليا.

وسجل اللاعب دوس سانتوس هدف المباراة الأول لصالح بئر السبع بهدف ذاتي بالخطأ في مرمى فريقه الحيفاوي. وأضيب لاعب الحيفاويين مأور بوزاجلو في الدقيقة الثالثة والثلاثين، وبالذات أمام فريقه السابق. ورغم أن الفريق الحيفاوي كان أفضل في الشوط الثاني، فان المهاجم طوني نواكيمي ضاعف التفوق في الدقيقة التسعين. وفي رصيد فريق بئر السبع 33 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على وصيفه فريق هبوعيل حيفا.