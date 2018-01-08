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هبوعيل بئر السبع يسترد الصدارة بفوزه على مكابي حيفا بهدفين نظيفين

سجل اللاعب دوس سانتوس هدف المباراة الأول لصالح بئر السبع بهدف ذاتي بالخطأ في مرمى فريقه الحيفاوي

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استرد فريق هبوعيل بئر السبع الصدارة بفوزه على فريق مكابي حيفا بهدفين نظيفين، على استاد توتو تيرنير في بئر السبع، ضمن ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة العليا.

وسجل اللاعب دوس سانتوس هدف المباراة الأول لصالح بئر السبع بهدف ذاتي بالخطأ في مرمى فريقه الحيفاوي. وأضيب لاعب الحيفاويين مأور بوزاجلو في الدقيقة الثالثة والثلاثين، وبالذات أمام فريقه السابق. ورغم أن الفريق الحيفاوي كان أفضل في الشوط الثاني، فان المهاجم طوني نواكيمي ضاعف التفوق في الدقيقة التسعين. وفي رصيد فريق بئر السبع 33 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على وصيفه فريق هبوعيل حيفا.

الدرجة العليا Ligat ha'Al

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
هبوعيل بئرالسبع
15
10
3
2
28
14
14
33
2
هبوعيل حيفا
15
9
5
1
25
11
14
32
3
بيتار القدس
15
9
3
3
37
22
15
30
4
مكابي تل أبيب
15
8
5
2
25
17
8
29
5
مكابي نتانيا
15
7
5
3
28
15
13
26
6
بني يهودا
15
8
2
5
23
16
7
26
7
عيروني كريات شمونة
15
5
4
6
17
16
1
19
8
اتحاد ابناء سخنين
15
5
4
6
13
19
-6
19
9
مكابي حيفا
15
4
4
7
15
19
-4
16
10
مكابي بيتح تكفا
15
4
4
7
15
22
-7
16
11
هبوعيل اشكلون
15
2
7
6
15
21
-6
13
12
هبوعيل رعنانا
15
3
3
9
12
23
-11
12
13
النادي الرياضي اشدود
15
1
5
9
10
25
-15
8
14
هبوعيل عكا
15
2
2
11
13
36
-23
4
هبوعيل بئر السبع
H. Beer Sheva

ترتيب الدرجة العليا - Ligat ha'Al

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
هبوعيل بئرالسبع
15
28 - 14
33
2
هبوعيل حيفا
15
25 - 11
32
3
بيتار القدس
15
37 - 22
30
4
مكابي تل أبيب
15
25 - 17
29
5
مكابي نتانيا
15
28 - 15
26
6
بني يهودا
15
23 - 16
26
7
عيروني كريات شمونة
15
17 - 16
19
8
اتحاد ابناء سخنين
15
13 - 19
19
9
مكابي حيفا
15
15 - 19
16
10
مكابي بيتح تكفا
15
15 - 22
16
11
هبوعيل اشكلون
15
15 - 21
13
12
هبوعيل رعنانا
15
12 - 23
12
13
النادي الرياضي اشدود
15
10 - 25
8
14
هبوعيل عكا
15
13 - 36
4
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (17) الدرجة العليا - Ligat ha'Al

الفريق الثاني
الفريق الاول
هبوعيل حيفا
[-]
بيتار القدس
08.01.2018 2:
مكابي بيتح تكفا
[-]
عيروني كريات شمونة
08.01.2018 2:
النادي الرياضي اشدود
[-]
اتحاد ابناء سخنين
08.01.2018 2:
مكابي تل أبيب
[-]
مكابي نتانيا
08.01.2018 2:
هبوعيل رعنانا
[-]
مكابي حيفا
08.01.2018 2:
هبوعيل عكا
[-]
هبوعيل اشكلون
08.01.2018 2:
هبوعيل بئرالسبع
[-]
بني يهودا
08.01.2018 2:
مباريات الدوري
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