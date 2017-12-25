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هبوعيل كوكب في مواجهة صعبة أمام مكابي شفاعمرو

يدّق الفريق الكوكبي أبواب الدرجة الأولى بشدة، وذلك بعد اكتساحه ثالث الترتيب النادي الرياضي كفر كنا بأربعة أهداف مقابل لا شيء

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تنتظر المتصدر فريق هبوعيل كوكب مباراة خارجية أمام فريق مكابي شباب شفاعمرو، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". ويحتل الفريق الشفاعمري المرتبة السادسة وهو قريب من المراتب المشاركة في اختبارات الصعود، بفضل فوزه في المباراة الماضية على فريق بيتار نهاريا بأربعة أهداف نظيفة، حيث سجل له حسين بشناق ومجد يونس ودين ليزرا وأمجد نميري.

 

 
تصوير: رمزي أبو الهيجاء

ويدّق الفريق الكوكبي أبواب الدرجة الأولى بشدة، وذلك بعد اكتساحه ثالث الترتيب النادي الرياضي كفر كنا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، حيث سجل له وسيم علي ومحمد أبو ريا وعلي حبيب الله وأسعد عماشة. وأكد المدرب صالح نمارنة على أن المنافسة لم تنته، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، لكنه قال أن فريقه يقوم بخطوات اضافية نحو صنع ذلك بعد كل انتصار يحققه، خاصة أنه يتفوق بفارق سبع نقاط عن وصيفه فريق الأخوة كفر مندا. 

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