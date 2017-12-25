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ادارة فريق هبوعيل صندلة ترفض قبول استقالة المدرب أدهم زعبي

أكدت الادارة الصندلاوية على أنها توفّر كامل الثقة للمدرب أدهم زعبي، وهي واثقة أنه ليس المشكلة، بل تكمن في عدد من اللاعبين

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رفضت ادارة فريق هبوعيل صندلة قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب أدهم زعبي في أعقاب الخسارة الأخيرة أمام فريق مكابي إخاء اكسال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وقد قدّم أدهم زعبي الاستقالة بعد خسارة ثانية على التوالي، رغم أن فريقه أنهى الشوط الأول فيهما متفوقا، وأيضا جمعه 19 نقطة حتى الآن.


المدرب أدهم زعبي

وأكدت الادارة الصندلاوية على أنها توفّر كامل الثقة للمدرب أدهم زعبي، وهي واثقة أنه ليس المشكلة، بل تكمن في عدد من اللاعبين، حيث هناك رغبة باجراء عدة تغييرات قبل المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل معين دالية الكرمل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر. هذا، وترك الفريق المهاجم ماهر جبارين، حيث يدرس عروضا من فرق أخرى.

 

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