هـ. شفاعمرو يستضيف هـ. باقة الغربية

عاد الفريق الشفاعمري مع كامل الغلة من بيسان، وذلك بعد فوزه على هبوعيل المحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل له المهاجم المجرب أحمد ذياب (2) وايهاب عكر نفسه، ليرفع رصيده الى 18 نقطة



يختتم فريق هبوعيل شفاعمرو مباريات جولة الذهاب بلقاء بيتي أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. ويتغيب المدافع ايهاب عكر عن تشكيلة الشفاعمريين، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه عن مباراة واحدة، حيث كانت بطاقته الانذارية الخامسة التي تلقاها خلال الفوز على فريق الدرجة الممتازة عيروني نيشر بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مسابقة كأس الدولة.

وقد عاد الفريق الشفاعمري مع كامل الغلة من بيسان، وذلك بعد فوزه على هبوعيل المحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل له المهاجم المجرب أحمد ذياب (2) وايهاب عكر نفسه، ليرفع رصيده الى 18 نقطة.