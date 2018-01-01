تشيلسي يفوز على برايتون ويقلص الفارق مع مانشستر يونايتد

افتتح الفارو موراتا التسجيل للبلوز في الدقيقة 46، فيما عزز ماركوس ألونسو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 60

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واصل تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي بفوز جديد (2ـ0) جاء على حساب الصاعد الجديد برايتون في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وافتتح الفارو موراتا التسجيل للبلوز في الدقيقة 46، فيما عزز ماركوس ألونسو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 60.وبهذا الفوز استمر تشيلسي في المركز الثالث بـرصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الثاني.فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 21 في المركز 12.