ليفربول يُهدي عشاقه في الكريسماس فوزاً عريضاً على سوانزي

هذا الفوز يرفع رصيد ليفربول لـ 38 نقطة في المركز الرابع بينما يستمر تذيل سوانزي للترتيب برصيد 13 نقطة

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حقق ليفربول فوزاً ساحقاً على حساب نظيره سوانزي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة رقم 20 بنتيجة 5-0.

افتتح كوتينيو التسجيل للريدز في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وأضاف فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 52.ثم سجل أرنولد الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 64 قبل أن يعود فيرمينو للتسجيل في الدقيقة 66 واختتم تشامبرلين خماسية الريدز في الدقيقة 83.هذا الفوز يرفع رصيد ليفربول لـ 38 نقطة في المركز الرابع بينما يستمر تذيل سوانزي للترتيب برصيد 13 نقطة.