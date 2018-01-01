تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الانجليزي الممتازأخبار

ليفربول يُهدي عشاقه في الكريسماس فوزاً عريضاً على سوانزي

هذا الفوز يرفع رصيد ليفربول لـ 38 نقطة في المركز الرابع بينما يستمر تذيل سوانزي للترتيب برصيد 13 نقطة

متعلق:

 حقق ليفربول فوزاً ساحقاً على حساب نظيره سوانزي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة رقم 20 بنتيجة 5-0.

 

افتتح كوتينيو التسجيل للريدز في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وأضاف فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 52.ثم سجل أرنولد الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 64 قبل أن يعود فيرمينو للتسجيل في الدقيقة 66 واختتم تشامبرلين خماسية الريدز في الدقيقة 83.هذا الفوز يرفع رصيد ليفربول لـ 38 نقطة في المركز الرابع بينما يستمر تذيل سوانزي للترتيب برصيد 13 نقطة.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
19
18
1
0
60
12
48
55
2
مانشستر يونايتد
20
13
4
3
43
16
27
43
3
تشيلسي
20
13
3
4
34
14
20
42
4
ليفربول
20
10
8
2
46
23
23
38
5
توتنهام
20
11
4
5
39
20
19
37
6
ارسنال
19
10
4
5
34
23
11
34
7
بيرنلي
20
9
6
5
18
17
1
33
8
ليستر سيتي
20
7
6
7
30
30
0
27
9
إيفرتون
20
7
6
7
24
30
-6
27
10
واتفورد
20
7
4
9
29
35
-6
25
11
هيديرسفيلد تاون
20
6
5
9
18
32
-14
23
12
برايتون
20
5
6
9
15
25
-10
21
13
Stoke
20
5
5
10
23
41
-18
20
14
ساوثهامتون
20
4
7
9
20
30
-10
19
15
Newcastle
19
5
3
11
19
29
-10
18
16
كريستال بالاس
19
4
6
9
16
29
-13
18
17
وست هام يونايتد
20
4
6
10
22
38
-16
18
18
بورنموث
20
4
5
11
18
31
-13
17
19
ويست بروميتش
20
2
9
9
14
27
-13
15
20
سوانزي سيتي
20
3
4
13
11
31
-20
13
ليفربول
Liverpool

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
19
60 - 12
55
2
مانشستر يونايتد
20
43 - 16
43
3
تشيلسي
20
34 - 14
42
4
ليفربول
20
46 - 23
38
5
توتنهام
20
39 - 20
37
6
ارسنال
19
34 - 23
34
7
بيرنلي
20
18 - 17
33
8
ليستر سيتي
20
30 - 30
27
9
إيفرتون
20
24 - 30
27
10
واتفورد
20
29 - 35
25
11
هيديرسفيلد تاون
20
18 - 32
23
12
برايتون
20
15 - 25
21
13
Stoke
20
23 - 41
20
14
ساوثهامتون
20
20 - 30
19
15
Newcastle
19
19 - 29
18
16
كريستال بالاس
19
16 - 29
18
17
وست هام يونايتد
20
22 - 38
18
18
بورنموث
20
18 - 31
17
19
ويست بروميتش
20
14 - 27
15
20
سوانزي سيتي
20
11 - 31
13
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (22) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
Brighton & Hove Albion
[-]
AFC Bournemouth
01.01.2018 14:30
بيرنلي
[-]
ليفربول
01.01.2018 17:00
Leicester City
[-]
Huddersfield Town
01.01.2018 17:00
ستوك سيتي
[-]
Newcastle United
01.01.2018 17:00
إيفرتون
[-]
مانشستر يونايتد
01.01.2018 19:30
ساوثهامتون
[-]
كريستال بالاس
02.01.2018 21:45
Swansea City
[-]
Tottenham Hotspur
02.01.2018 21:45
West Ham United
[-]
West Bromwich Albion
02.01.2018 21:45
مانشستر سيتي
[-]
واتفورد
02.01.2018 22:00
ارسنال
[-]
تشيلسي
03.01.2018 21:45
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا