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رونالدو يتهم الضرائب الإسبانية بمحاباة ميسي: طبّقوا معايير أكثر ضررا معي!

صحيفة اسبانية:

كريستيانو رونالدو، اتهم من خلال محاميه، مصلحة الضرائب بتطبيق معايير مختلفة، وأكثر ضررًا به من التي يتم تطبيقها على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة

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لا تزال مشاكل كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي مع مصلحة الضرائب الإسبانية مستمرة؛ حيث يُتَّهم النجم البرتغالي بالتهرب من دفع حوالي 15 مليون يورو.


رونالدو

كانت تقارير صحفية، كشفت أمس، أنَّ الضرائب الإسبانية تعتبر كريستيانو، ارتكب غشًا ضريبيًا بشكل مقصود، وأنه يجب أن يكون حاليًا بالسجن، خاصة وأنَّ هناك أشخاصًا تم سجنهم لتهربهم من دفع مبالغ أقل بكثير.

وفي تطور جديد، قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن أن كريستيانو رونالدو، اتهم من خلال محاميه، مصلحة الضرائب بتطبيق معايير مختلفة، وأكثر ضررًا به من التي يتم تطبيقها على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي رونالدو، تقدم بمذكرة للمحكمة يقارن فيها بين معاملة الخزانة، للدون البرتغالي مع تلك التي يتم التعامل بها مع غريمه نجم برشلونة.

وقال محاميه خوسيه أنطونيو شوكلان: "إن الموقف في هذه الحالة يتناقض مع موقف مصلحة الضرائب بقضية لها عقود مماثلة تمامًا لعقود كريستيانو رونالدو، ويتم استخدام أساليب تعسفية ومبتكرة بشكل واضح".

وربما يرى رونالدو، أن التمييز بسبب أن ميسي كان مقيمًا في إسبانيا منذ فترة طويلة، ويملك الجنسية الإسبانية، وبالتالي يتم تطبيق عليه معايير أخرى عكس القادمين للعمل في إسبانيا من دول أخرى.

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