مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز صعب على نيوكاسل

حقق مانشستر سيتي انتصاره 18 على التوالي في الدوري الإنجليزي معززاً رقمه القياسي

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت جيمس بارك” لحساب الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رحيم ستيرلينج هدف المباراة الوحيد بحلول الدقيقة 31 بصناعة من زميله البلجيكي كيفين دي بروين الذي صنع الهدف 9 هذا الموسم.وسيطر مانشستر سيتي على الكرة بنسبة كبيرة كعادته وحاصر نيوكاسل في مناطقه بمعظم أوقات المباراة، في حين حاول أصحاب الأرض الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة على أمل خطف هدف التعادل، لكن جميع محاولاتهم باءت في الفشل.وحقق مانشستر سيتي انتصاره 18 على التوالي في الدوري الإنجليزي معززاً رقمه القياسي.ورفع السيتيزنو رصيده إلى النقطة 58 ووسع الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف إلى 15 نقطة بعد تعثر الأخير يوم أمس مع بيرنلي، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 18 وظل في المركز 15.