اللاعب المجدلاوي أيهم شحادة يتأقلم جيدا مع شبيبة نفيه يوسيف حيفا

لعب أيهم شحادة (17 عاما) في الموسم الماضي في فريق شبيبة هبوعيل كريات شمونة، من الدرجه العليا

يتأقلم لاعب خط الوسط المتأخر أيهم شحادة، ابن مجد الكروم، جيدا في صفوف فريق شبيبة نڤيه يوسيف حيفا، المتنافس ضمن دوري الدرجة الممتازة – المنطقة الشمالية.

وقد لعب أيهم شحادة (17 عاما) في الموسم الماضي في فريق شبيبة هبوعيل كريات شمونة، من الدرجه العليا، وانتقل هذا الموسم على سبيل الاعارة الى فريق نڤيه يوسيف حيفا. ويعتبر أحد افضل لاعبي الوسط المتأخر في الدوري، حيث يتمتع بلياقة بدنية عالية وقوة بدنية وتسديدات قوية بكلتا قدميه، اذ يقدم حتى الآن مستوى عاليا وثابتا في صفوف فريقه. وقال أيهم شحادة أن طموحاته اللعب الموسم المقبل في كريات شمونة ضمن دوري الدرجة العليا للشبيبة، وفي المستقبل الصعود لفريق الكبار، المتنافس هو الآخر في دوري الأضواء.