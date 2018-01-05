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كوتروني يقود ميلان للإطاحة بإنتر والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

سيطر التعادل السلبي على دقائق الوقت الأصلي من اللقاء

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 قاد المهاجم الشاب باتريك كوتروني ميلان إلى الانتصار على غريمه إنتر ميلان بهدف لصفر والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو برسم ربع نهائي كأس إيطاليا.

 

وسيطر التعادل السلبي على دقائق الوقت الأصلي من اللقاء، بعدما ألغى حكم المباراة هدفا بداعي تسلل لإنتر ميلان في الدقيقة 24 بعد اللجوء لتقنية الإعادة بالفيديو.وخطف كوتروني هدف التأهل لميلان في الدقيقة 104 من عمر الشوط الأول، مستغلا تمريرة رائعة من المتألق سوسو.
وبهذا يلحق ميلان بلاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا في انتظار المتأهلين من مباراتي نابولي ضد أتلانتا، ويوفنتوس أمام تورينو.

الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
نابولي
18
14
3
1
41
13
28
45
2
يوفنتوس
18
14
2
2
45
14
31
44
3
إنتر ميلان
18
12
4
2
34
14
20
40
4
روما
17
12
2
3
28
11
17
38
5
لاتسيو
17
11
3
3
43
22
21
36
6
سامبدوريا
17
8
3
6
32
26
6
27
7
أتلانتا
18
7
6
5
28
23
5
27
8
فيورنتينا
18
7
5
6
27
19
8
26
9
أودينيزي
17
8
0
9
30
25
5
24
10
تورينو
18
5
9
4
25
27
-2
24
11
ميلان
18
7
3
8
23
26
-3
24
12
بولونيا
18
7
3
8
22
25
-3
24
13
كييفو فيرونا
18
5
6
7
19
30
-11
21
14
ساسولو
18
6
2
10
12
28
-16
20
15
جنوى
18
4
5
9
15
22
-7
17
16
كالياري
18
5
2
11
16
29
-13
17
17
سبال
18
3
6
9
19
31
-12
15
18
كروتوني
18
4
3
11
13
36
-23
15
19
هيلاس فيرونا
18
3
4
11
17
36
-19
13
20
بينيفنتو
18
0
1
17
9
41
-32
1
ميلان
AC Milan

ترتيب الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
نابولي
18
41 - 13
45
2
يوفنتوس
18
45 - 14
44
3
إنتر ميلان
18
34 - 14
40
4
روما
17
28 - 11
38
5
لاتسيو
17
43 - 22
36
6
سامبدوريا
17
32 - 26
27
7
أتلانتا
18
28 - 23
27
8
فيورنتينا
18
27 - 19
26
9
أودينيزي
17
30 - 25
24
10
تورينو
18
25 - 27
24
11
ميلان
18
23 - 26
24
12
بولونيا
18
22 - 25
24
13
كييفو فيرونا
18
19 - 30
21
14
ساسولو
18
12 - 28
20
15
جنوى
18
15 - 22
17
16
كالياري
18
16 - 29
17
17
سبال
18
19 - 31
15
18
كروتوني
18
13 - 36
15
19
هيلاس فيرونا
18
17 - 36
13
20
بينيفنتو
18
9 - 41
1
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (20) الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق الثاني
الفريق الاول
كييفو فيرونا
[-]
أودينيزي
05.01.2018 19:00
فيورنتينا
[-]
Internazionale
05.01.2018 21:45
تورينو
[-]
بولونيا
06.01.2018 13:30
Milan
[-]
كروتوني
06.01.2018 16:00
نابولي
[-]
Hellas Verona
06.01.2018 16:00
SPAL
[-]
لاتسيو
06.01.2018 16:00
بينيفنتو
[-]
سامبدوريا
06.01.2018 16:00
جنوى
[-]
ساسولو
06.01.2018 16:00
روما
[-]
أتلانتا
06.01.2018 19:00
كالياري
[-]
يوفنتوس
06.01.2018 21:45
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