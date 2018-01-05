كوتروني يقود ميلان للإطاحة بإنتر والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

سيطر التعادل السلبي على دقائق الوقت الأصلي من اللقاء

قاد المهاجم الشاب باتريك كوتروني ميلان إلى الانتصار على غريمه إنتر ميلان بهدف لصفر والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو برسم ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسيطر التعادل السلبي على دقائق الوقت الأصلي من اللقاء، بعدما ألغى حكم المباراة هدفا بداعي تسلل لإنتر ميلان في الدقيقة 24 بعد اللجوء لتقنية الإعادة بالفيديو.وخطف كوتروني هدف التأهل لميلان في الدقيقة 104 من عمر الشوط الأول، مستغلا تمريرة رائعة من المتألق سوسو.

وبهذا يلحق ميلان بلاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا في انتظار المتأهلين من مباراتي نابولي ضد أتلانتا، ويوفنتوس أمام تورينو.