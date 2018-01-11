مباراة عقابية بدون جمهور بحق الاخاء الناصرة

تم ايقاف نشاط فريقي شباب طرعان ونادي برديس حنا، لعدم خوضهما مباريات دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"

فرضت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم عقوبة اجراء مباراة واحدة بدون جمهور على فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة، بسبب تصرفات غير رياضية لجمهوره أمام فريق هبوعيل شباب اللد. كما غرمته بمبلغ 5000 شيكل بشكل فعلي، ومبلغ مماثل مع وقف التنفيذ.

كما تم ايقاف نشاط فريقي شباب طرعان ونادي برديس حنا، لعدم خوضهما مباريات دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"، علما أن ادارة برديس حنا تنوي تقديم استئناف الى المحكمة العليا.