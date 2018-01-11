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مباراة عقابية بدون جمهور بحق الاخاء الناصرة

تم ايقاف نشاط فريقي شباب طرعان ونادي برديس حنا، لعدم خوضهما مباريات دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"

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فرضت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم عقوبة اجراء مباراة واحدة بدون جمهور على فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة، بسبب تصرفات غير رياضية لجمهوره أمام فريق هبوعيل شباب اللد. كما غرمته بمبلغ 5000 شيكل بشكل فعلي، ومبلغ مماثل مع وقف التنفيذ.

كما تم ايقاف نشاط فريقي شباب طرعان ونادي برديس حنا، لعدم خوضهما مباريات دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"، علما أن ادارة برديس حنا تنوي تقديم استئناف الى المحكمة العليا.

 

الدرجة الممتازة Liga Leumit

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
هبوعيل كفارسابا
15
10
1
4
31
13
18
31
2
هبوعيل تل ابيب
15
9
3
3
24
13
11
30
3
مكابي الإخاء الناصرة
15
8
3
4
20
14
6
27
4
هبوعيل قطمون
15
7
5
3
20
12
8
26
5
هبوعيل ريشون لتسيون
15
7
3
5
17
16
1
24
6
هبوعيل بيتح تكفا
15
6
5
4
18
15
3
23
7
بيتار تل ابيب-الرملة
15
6
5
4
22
20
2
23
8
Hapoel Ramat HaSharon
15
7
1
7
19
16
3
22
9
هبوعيل الخضيرة
15
6
4
5
25
27
-2
22
10
هبوعيل العفولة
15
5
5
5
15
16
-1
20
11
هبوعيل رمات غان
15
4
5
6
16
17
-1
17
12
هبوعيل نتسيرت عيليت
15
4
5
6
17
20
-3
17
13
هبوعيل مرموريك
15
5
2
8
14
23
-9
17
14
هبوعيل ابناء اللد
15
3
5
7
11
16
-5
14
15
عيروني نيشر
15
2
3
10
13
26
-13
9
16
مكابي هرتسليا
15
2
3
10
12
30
-18
9
مكابي الإخاء الناصرة
Maccabi Ahi Nazareth

ترتيب الدرجة الممتازة - Liga Leumit

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
هبوعيل كفارسابا
15
31 - 13
31
2
هبوعيل تل ابيب
15
24 - 13
30
3
مكابي الإخاء الناصرة
15
20 - 14
27
4
هبوعيل قطمون
15
20 - 12
26
5
هبوعيل ريشون لتسيون
15
17 - 16
24
6
هبوعيل بيتح تكفا
15
18 - 15
23
7
بيتار تل ابيب-الرملة
15
22 - 20
23
8
Hapoel Ramat HaSharon
15
19 - 16
22
9
هبوعيل الخضيرة
15
25 - 27
22
10
هبوعيل العفولة
15
15 - 16
20
11
هبوعيل رمات غان
15
16 - 17
17
12
هبوعيل نتسيرت عيليت
15
17 - 20
17
13
هبوعيل مرموريك
15
14 - 23
17
14
هبوعيل ابناء اللد
15
11 - 16
14
15
عيروني نيشر
15
13 - 26
9
16
مكابي هرتسليا
15
12 - 30
9
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (18) الدرجة الممتازة - Liga Leumit

الفريق الثاني
الفريق الاول
هبوعيل الخضيرة
[-]
هبوعيل نتسيرت عيليت
11.01.2018 2:
عيروني رمات هشارون
[-]
هبوعيل رمات غان
11.01.2018 2:
هبوعيل مرموريك
[-]
هبوعيل بيتح تكفا
11.01.2018 2:
هبوعيل كفارسابا
[-]
هبوعيل ريشون لتسيون
11.01.2018 2:
هبوعيل قطمون
[-]
هبوعيل ابناء اللد
11.01.2018 2:
هبوعيل تل ابيب
[-]
بيتار تل ابيب-الرملة
11.01.2018 2:
عيروني نيشر
[-]
مكابي هرتسليا
11.01.2018 2:
مكابي الإخاء الناصرة
[-]
هبوعيل العفولة
11.01.2018 2:
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