سانشيز يقود آرسنال لتخطي عقبة كريستال بالاس بنجاح
افتتح شكودران موستافي النتيجة لآرسنال في الدقيقة 25 ، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 49 من عمر المباراة
قاد ألكسيس سانشيز فريقه آرسنال لتخطي عقبة كريستال بالاس بصعوبة ، بنتيجة 3/2 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهريست بارك ، في ختام مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي .
وافتتح شكودران موستافي النتيجة لآرسنال في الدقيقة 25 ، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 49 من عمر المباراة .بعدها شهدت المباراة إثارة أكبر بعد إضافة ألكسيس سانشيز لهدفين متتاليين في الدقيقتين 62 و 66 ، قبل أن يعود أصحاب الأرض للهجوم ويسجلوا هدفاً متأخراً في الدقيقة 86 ، لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية .وبهذا الفوز ، رفع آرسنال رصيده لـ 37 نقطة في المركز السادس ، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز السادس عشر .
الدوري الانجليزي الممتاز Premier League
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
20
19
1
0
61
12
49
58
2
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13
4
3
43
16
27
43
3
20
13
3
4
34
14
20
42
4
20
10
8
2
46
23
23
38
5
20
11
4
5
39
20
19
37
6
20
11
4
5
37
25
12
37
7
20
9
6
5
18
17
1
33
8
20
7
6
7
30
30
0
27
9
20
7
6
7
24
30
-6
27
10
20
7
4
9
29
35
-6
25
11
20
6
5
9
18
32
-14
23
12
20
5
6
9
15
25
-10
21
13
20
5
5
10
23
41
-18
20
14
20
4
7
9
20
30
-10
19
15
20
5
3
12
19
30
-11
18
16
20
4
6
10
18
32
-14
18
17
20
4
6
10
22
38
-16
18
18
20
4
5
11
18
31
-13
17
19
20
2
9
9
14
27
-13
15
20
20
3
4
13
11
31
-20
13