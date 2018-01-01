سانشيز يقود آرسنال لتخطي عقبة كريستال بالاس بنجاح

افتتح شكودران موستافي النتيجة لآرسنال في الدقيقة 25 ، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 49 من عمر المباراة

قاد ألكسيس سانشيز فريقه آرسنال لتخطي عقبة كريستال بالاس بصعوبة ، بنتيجة 3/2 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهريست بارك ، في ختام مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وافتتح شكودران موستافي النتيجة لآرسنال في الدقيقة 25 ، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 49 من عمر المباراة .بعدها شهدت المباراة إثارة أكبر بعد إضافة ألكسيس سانشيز لهدفين متتاليين في الدقيقتين 62 و 66 ، قبل أن يعود أصحاب الأرض للهجوم ويسجلوا هدفاً متأخراً في الدقيقة 86 ، لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية .وبهذا الفوز ، رفع آرسنال رصيده لـ 37 نقطة في المركز السادس ، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز السادس عشر .