تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

هبوعيل اكسال يعتلي صدارة الدرجة الأولى بفوزه المثير على نادي الطيرة 3-2

تحقق ذلك بعد أن فاز فريق هبوعيل عماد اكسال على ضيفه النادي الرياضي الطيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

متعلق:
تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء
ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الـ15
فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على

اعتلى فريق هبوعيل عماد اكسال صدارة اللائحة، بفارق نقطتين عن وصيفه النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا، علما أن للحيفاويين مباراة ناقصة أمام فريق مكابي دالية الكرمل، مساء السبت.


خلال المباراة

وتحقق ذلك بعد أن فاز فريق هبوعيل عماد اكسال على ضيفه النادي الرياضي الطيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر - آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية، بخصور 800 متفرج على ملعب اكسال. وبعد عشر دقائق ترجم تلامذة المدرب سمير عيسى سيطرتهم على أرض الملعب الى هدف السبق عن طريق المهاجم معمر قراقرة، حيث اجتاز الخارس ببراعة بعد انفراد له وسدد كرة قوية من زاوية صعبة، ليعلن تقدم أصحاب الأرض. ورويدا رويدا بدأ لاعبو الطيرة يدخلون أجواء المباراة، فأدرك المهاجم ميخائيل كيرتيفا هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد كرة عائدة من ضربة ركنية. وفي الدقيقة الخمسين أعاد قلب الدفاع دور هليفي التفوق الكسلاويين بتسديدة رأسية أخضعت الحارس بعد رفعة ركنية متقنة من محمد غنايم. ولم تكن فرحة الكسلاويين سوى عشر دقائق، وإذ بكيرتيفا يدرك التعادل مجددا بتسديدة رأسية بعد رفعة من عامر منصور. واستمر اللعب بعد ذلك بين كر وفرالى أن جاءت الدقيقة الثانية بعد التسعين، حيث حضّر بن مالكا كرة على المقاس الى معمر قراقرة ليزجها داخل الشباك، مانحا الفوز والصدارة لاكسال. وبعد المباراة تم ابعاد حارس الكسلاويين أوهاد دافيد، بسبب تصرف غير رياضي تجاه جمهور الطيرة.
 

أخبار ومقالات

تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء عكا

تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء عكا
ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الـ15

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الـ15
فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على نيشر

فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على نيشر
ابناء الجولان يعودون الى مسار الانتصارات بفوزهم

ابناء الجولان يعودون الى مسار الانتصارات بفوزهم
خسارة هبوعيل كفركنا أمام مجدال هعيمك

خسارة هبوعيل كفركنا أمام مجدال هعيمك
خسارة قاسية لمكابي كفركنا امام مكابي معلوت بهدفين نظيفين

خسارة قاسية لمكابي كفركنا امام مكابي معلوت بهدفين نظيفين
هبوعيل شفاعمرو يفوز على باقة الغربية

هبوعيل شفاعمرو يفوز على باقة الغربية
هبوعيل اكسال يعتلي صدارة الأولى بفوزه على الطيرة

هبوعيل اكسال يعتلي صدارة الأولى بفوزه على الطيرة
نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري
مباريات اليوم في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

مباريات اليوم في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا