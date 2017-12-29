هبوعيل اكسال يعتلي صدارة الدرجة الأولى بفوزه المثير على نادي الطيرة 3-2

تحقق ذلك بعد أن فاز فريق هبوعيل عماد اكسال على ضيفه النادي الرياضي الطيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

اعتلى فريق هبوعيل عماد اكسال صدارة اللائحة، بفارق نقطتين عن وصيفه النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا، علما أن للحيفاويين مباراة ناقصة أمام فريق مكابي دالية الكرمل، مساء السبت.



خلال المباراة



وتحقق ذلك بعد أن فاز فريق هبوعيل عماد اكسال على ضيفه النادي الرياضي الطيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر - آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية، بخصور 800 متفرج على ملعب اكسال. وبعد عشر دقائق ترجم تلامذة المدرب سمير عيسى سيطرتهم على أرض الملعب الى هدف السبق عن طريق المهاجم معمر قراقرة، حيث اجتاز الخارس ببراعة بعد انفراد له وسدد كرة قوية من زاوية صعبة، ليعلن تقدم أصحاب الأرض. ورويدا رويدا بدأ لاعبو الطيرة يدخلون أجواء المباراة، فأدرك المهاجم ميخائيل كيرتيفا هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد كرة عائدة من ضربة ركنية. وفي الدقيقة الخمسين أعاد قلب الدفاع دور هليفي التفوق الكسلاويين بتسديدة رأسية أخضعت الحارس بعد رفعة ركنية متقنة من محمد غنايم. ولم تكن فرحة الكسلاويين سوى عشر دقائق، وإذ بكيرتيفا يدرك التعادل مجددا بتسديدة رأسية بعد رفعة من عامر منصور. واستمر اللعب بعد ذلك بين كر وفرالى أن جاءت الدقيقة الثانية بعد التسعين، حيث حضّر بن مالكا كرة على المقاس الى معمر قراقرة ليزجها داخل الشباك، مانحا الفوز والصدارة لاكسال. وبعد المباراة تم ابعاد حارس الكسلاويين أوهاد دافيد، بسبب تصرف غير رياضي تجاه جمهور الطيرة.

