خالد منديه يقود هبوعيل شفاعمرو الى فوز مهم على باقة الغربية 1-0

جاءت المباراة متكافئة في معظم دقائقها بين الطرفين، لكن في الدقائق الأخيرة تضاعف الضغط الشفاعمري

قاد المهاجم خالد منديه فريق هبوعيل شفاعمرو الى فوز هام في مباراته البيتية على فريق هبوعيل باقة الغربية بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد تغيب المدافع ايهاب عكر عن تشكيلة الشفاعمريين، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات.



خالد منديه



وجاءت المباراة متكافئة في معظم دقائقها بين الطرفين، لكن في الدقائق الأخيرة تضاعف الضغط الشفاعمري، فأسفر عن هدف النصر من قبل منديه في الدقيقة الرابعة والثمانين، ليرفع الفريق الشفاعمري رصيده الى 18 نقطة.



