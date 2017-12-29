خسارة قاسية لمكابي كفركنا امام مكابي معلوت بهدفين نظيفين

الفريق الكناوي ظهر عاجزا ومتلعثما في هذه المباراة ، ليواصل تقهقره وابتعاده عن القمة من أسبوع إلى اخ

خسارة اخرى مني بها فريق مكابي ابناء كفركنا ، بعد ظهر اليوم الجمعة في المباراة التي جمعته أمام فريق مكابي معلوت ترشيحا وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد على ارض ملعب كفركنا .

الفريق الكناوي ظهر عاجزا ومتلعثما في هذه المباراة ، ليواصل تقهقره وابتعاده عن القمة من أسبوع إلى اخر .بينما الضيوف من معلوت ترشيحا قدموا مباراة قتالية وظهروا بشكل أفضل من الأخضر الكناوي.