خسارة هبوعيل كفركنا أمام مجدال هعيمك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

تفوق الفريق الكناوي بهدف سبق للاعب عنان نصر الدين في الدقيقة التاسعة، لكن الفريق المضيف أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق اللاعب ليدور كوهين

خسر فريق هبوعيل كفركنا مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وكانت هذه المباراة الثامنة على التوالي للكناويين بدون انتصار، حيث جمع فيها أربع نقاط.





عنان نصر الدين



وتفوق الفريق الكناوي بهدف سبق للاعب عنان نصر الدين في الدقيقة التاسعة، لكن الفريق المضيف أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق اللاعب ليدور كوهين. وأعاد المهاجم ايتسيك ناش التقدم للكناويين في الدقيقة السادسة والثلاثين. وهنا أيضا عادل مجدال هعيمك النتيجة بواسطة اللاعب أوفيك ملول بعد أربع دقائق. وقلب أفيف كوهين (50) وليدور كوهين (59) النتيجة، حيث لم ينجح الكناويون سوى بتقليص النتيجة بواسطة عنان نصر الدين في الدقيقة الثالثة والسبعين.

