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فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على نيشر بثلاثة أهداف نظيفة

بعد شوط أول بدون أهداف، فقد تقدم شباب اللد في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد تسديدة للاعب أنس دبور اصطدمت بالمدافع الخصم دانييل تويزير

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حقق فريق هبوعيل شباب اللد فوزا ضروريا لأمر الساعة، عندما هزم مضيفه فريق عيروني نيشر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة قاع هامة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.


من المباراة

وبعد شوط أول بدون أهداف، فقد تقدم شباب اللد في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد تسديدة للاعب أنس دبور اصطدمت بالمدافع الخصم دانييل تويزير. وبعد سبع دقائق ضاعف المهاجم فيكتور مرعي التقدم بالهدف الثاني. ودقّ اللاعب راز شفيط في الدقيقة الحادية والثمانين، ليرفع شباب اللد رصيده الى 17 نقطة.


 

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