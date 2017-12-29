ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الخامس عشر في الدرجة الثانية

متعلق: تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على ابناء الجولان يعودون الى مسار الانتصارات بفوزهم المنطقة الشمالية "أ"

فاز شباب طمرة على بيتار نهاريا بهدف دون مقابل. وانتصر نادي هضبة الجولان على اتحاد مجد الكروم بهدفين مقابل لا شيء. وبنفس النتيجة سقط نادي كفر كنا في بيته أمام مكابي معلوت، ليواصل تأخره كثيرا عن الصدارة. وتعادل الاخاء عكا ومكابي نحف بهدف لكل منهما.

المنطقة الشمالية "ب"

فاز نائب المتصدر نادي دبورية على هبوعيل رموت منشيه بأربعة أهداف مقابل هدف. وافترق هبوعيل الفريديس وهبوعيل طيرة الكرمل بالتعادل بهدف لكل منهما.



المنطقة الجنوبية "أ"

فاز شمشون كفر قاسم على عيروني بيت دجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كما تغلب شمشون أبناء الطيبة على هبوعيل برديسيا بهدفين مقابل هدف واحد. وتعادل هبوعيل جت أمام شمشون تل أبيب بدون أهداف. وفاز الشعاع كفر قاسم على هبوعيل نحلات يهودا بهدفين مقابل لا شيء. وتعادل نادي يافا أمام نادي أور يهودا بهدفين لكل منهما. وانتصر شباب الطيبة على نادي حولون بستة أهداف مقابل هدف.



المنطقة الجنوبية "ب"

تعادل فريق شباب رهط أمام مكابي سديروت بهدفين لكل منهما.

