تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الخامس عشر في الدرجة الثانية

متعلق:
تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء
فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على
ابناء الجولان يعودون الى مسار الانتصارات بفوزهم
المنطقة الشمالية "أ"

فاز شباب طمرة على بيتار نهاريا بهدف دون مقابل. وانتصر نادي هضبة الجولان على اتحاد مجد الكروم بهدفين مقابل لا شيء. وبنفس النتيجة سقط نادي كفر كنا في بيته أمام مكابي معلوت، ليواصل تأخره كثيرا عن الصدارة. وتعادل الاخاء عكا ومكابي نحف بهدف لكل منهما.

المنطقة الشمالية "ب"

فاز نائب المتصدر نادي دبورية على هبوعيل رموت منشيه بأربعة أهداف مقابل هدف. وافترق هبوعيل الفريديس وهبوعيل طيرة الكرمل بالتعادل بهدف لكل منهما.

المنطقة الجنوبية "أ"

فاز شمشون كفر قاسم على عيروني بيت دجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كما تغلب شمشون أبناء الطيبة على هبوعيل برديسيا بهدفين مقابل هدف واحد. وتعادل هبوعيل جت أمام شمشون تل أبيب بدون أهداف. وفاز الشعاع كفر قاسم على هبوعيل نحلات يهودا بهدفين مقابل لا شيء. وتعادل نادي يافا أمام نادي أور يهودا بهدفين لكل منهما. وانتصر شباب الطيبة على نادي حولون بستة أهداف مقابل هدف.

المنطقة الجنوبية "ب"

تعادل فريق شباب رهط أمام مكابي سديروت بهدفين لكل منهما.
 

أخبار ومقالات

تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء عكا

تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء عكا
ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الـ15

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الـ15
فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على نيشر

فوز ضروري لأمر الساعة لشباب اللد على نيشر
ابناء الجولان يعودون الى مسار الانتصارات بفوزهم

ابناء الجولان يعودون الى مسار الانتصارات بفوزهم
خسارة هبوعيل كفركنا أمام مجدال هعيمك

خسارة هبوعيل كفركنا أمام مجدال هعيمك
خسارة قاسية لمكابي كفركنا امام مكابي معلوت بهدفين نظيفين

خسارة قاسية لمكابي كفركنا امام مكابي معلوت بهدفين نظيفين
هبوعيل شفاعمرو يفوز على باقة الغربية

هبوعيل شفاعمرو يفوز على باقة الغربية
هبوعيل اكسال يعتلي صدارة الأولى بفوزه على الطيرة

هبوعيل اكسال يعتلي صدارة الأولى بفوزه على الطيرة
نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري
مباريات اليوم في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

مباريات اليوم في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا