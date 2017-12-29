تعادل ايجابي بين مكابي ابناء نحف والاخاء عكا في مباراة قاع ساخنة

في مباراة قاع ساخنة انتهت بين مكابي ابناء نحف والاخاء عكا بالتعادل الايجابي 1-1 التي جرت على ملعب نحف .الفريق العكي تقدم بالنتيجة من هدف لللاعب مهند كيال , وبالرغم من ابعاد لاعب عكي من المباراة بالبطاقة الحمراء الا ان الفريق النحفاوي استصعب اختراق الدفاع العكي حتى الدقيقة ال 77 بها افلح كابتن ابناء نحف محمد نزال من تسجيل التعادل بعد ان استغل كرة داخل منطقة الجزاء وعن قرب سجل التعادل لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي لا تخدم الفريقين .