فوز اتحاد كفرقرع على مكابي عين ماهل 1-0

سمير يحيى رئيس إدارة فريق اتحاد كفرقرع:

حققنا فوز خارجي مهم في مباراة صعبة ، ونحن ننهي عام ونستقبل عام جديد نحيي المحامي حسن عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع على دعمه المادي والمعنوي الكبير للفريق خلال الأربع سنوات الماضية

حقق فريق اتحاد ابناء كفرقرع فوزا خارجيا مهما حين فاز عصر اليوم على فريق مكابي عين ماهل بالنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب جسر الزرقاء البلدي ضمن مباريات الاسبوع الـ15 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب.



خلال المباراة

هذا وقد شهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين حسمها الفريق القرعاوي لصالحه ليحصد نقاط المباراة الثلاثة لصالحه ليحقق فوزه الثالث على التوالي. وبهذا الفوز يرفع فريق اتحاد ابناء كفرقرع رصيده الى النقطة الـ23 ليحتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام للدوري.

سمير يحيى رئيس إدارة فريق اتحاد كفرقرع اعرب عن سعادته وفرحته العارمة من تحقيق الفوز مقدم التحية لجميع لاعبي فريق كفرقرع على ادائهم المتميز خلال المباراة ، مشيرا الى ان الفريق القرعاوي قدم مباراة كبيرة وأداء رفيع المستوى رغم صعوبة المباراة، وقال سمير يحيى: "حققنا فوز خارجي مهم في مباراة صعبة ، ونحن ننهي عام ونستقبل عام جديد نحيي المحامي حسن عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع على دعمه المادي والمعنوي الكبير للفريق خلال الأربع سنوات الماضية، كلنا أمل ام نستمر بمسيرة الانتصارات لنعزز مكانتنا في القسم العلوي من الدوري، اتحاد ابناء كفرقرع سيستمر بمشوار التألق والنجاحات ان شاء الله بهمة رئيس المجلس وإدارة الفريق واللاعبين والجمهور القرعاري العريق "