هبوعيل كوكب يعزز موقعه في الصدارة بفوزه على مكابي شفاعمرو

أحرز اللاعب محمد زيدان هدف السبق للكوكبيين، الا أن اللاعب ياهر يوسفين أدرك التعادل

حقق فريق هبوعيل كوكب فوزا خارجيا مثيرا على فريق مكابي شباب شفاعمرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".



تصوير: رمزي أبو الهيجاء

وأحرز اللاعب محمد زيدان هدف السبق للكوكبيين، الا أن اللاعب ياهر يوسفين أدرك التعادل، وهمذا انتهى الشوط الأول. وعند بدلية الشوط الثاني أعاد المهاجم أسعد عماشة التفوق لكوكب، وهنا أيضا عادله مؤمن قادري، لكن هذه المرة نجح اللاعب محمد زيدان باحراز هدف النصر الثمين لتلامذة المدرب صالح نمارنة، ليتمركز فريق كوكب أكثر فأكثر في الصدارة، موسعا الفارق عن أقرب مطارديه الى عشر نقاط. وقد رفع مشجعو كوكب لافتة تحمل كلمات تضامن و أمنيات الشفاء العاجل للمهاجم المصاب محمد أبو ريا.