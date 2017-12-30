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المدرب سمير عيسى ينوي ترك تدريب هبوعيل اكسال وإبراهيم أبو رقيق مرشح لاستبداله

أكد ابراهيم أبو رقيق صحة النبأ حول توجه الإدارة الكسلاوية اليه، لكنه أكد على أنه يحترم أي قرار تأخذه الإدارة الشفاعمرية

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علم موقع "العرب" أن المدرب سمير عيسى ينوي ترك تدريب فريق هبوعيل عماد اكسال، المتنافس في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. ويأتي هذا القرار، رغم تربع فريقه على عرش اللائحة بعد فوزه على نادي الطيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وعلمنا أن السبب يعود إلى نيته التفرغ لأعماله الخاصة، عدا عن امكانية خضوعه لعملية جراحية. واتهمت الإدارة الكسلاوية طلب سمير عيسى، وبادرت الى الاتصال بعدد من المدربين، وفي مقدمتهم ابراهيم أبو رقيق، لكن ادارة فريق هبوعيل شفاعمرو ترفض تحريره في الوقت الراهن، بفصل نجاح الفريق معه رغم الأوضاع المالية الصعبة التي شهدها. كما طرح أسم المدرب ايال لحمان. وأكد ابراهيم أبو رقيق صحة النبأ حول توجه الإدارة الكسلاوية اليه، لكنه أكد على أنه يحترم أي قرار تأخذه الإدارة الشفاعمرية. وقد حاولنا الحصول على تعقيب سمير عيسى، لكنه لم يرد على الاتصالات أو الرسائل، وإذا ورد تعقيب فسننشره فورا. 


المدرب سمير عيسى

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