هبوعيل البعينة يواصل التحليق على حساب الاخوة عرابة بثلاثية نظيفة

فريق الاخوة عرابة والذي عزز نفسه بالعديد من الاعبين مني بخسارة ثالثة على التوالي يبقى في القسم السفلي من لائحة الدوري بالمقابل تقدم فريق البعينة الى المرتبة الرابعة

فوز ثالث على التوالي حققه فريق هبوعيل البعينة وهذه المرة في مباراة خارجية على حساب الاخوة عرابة وبثلاثية اهداف نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب كابول بحضور قرابة الـ200 مشاهد.



خلال المباراة



فريق الاخوة عرابة والذي عزز نفسه بالعديد من الاعبين مني بخسارة ثالثة على التوالي يبقى في القسم السفلي من لائحة الدوري بالمقابل تقدم فريق البعينة الى المرتبة الرابعة.

المباراة بشوطها الاول كانت متكافئة مع تفوق طفيف بالاداء للاعبي البعينة والهدف الاول في المياراة سقط في الدقيقة الـ57 بعد ان سدد الاعب ايمن حمزة كرة عرضية كان من المفروض على الحارس العرابي التقاطها الا ان الكرة شقت طريقها الى الشباك.



الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء بعد عرقلة المهاجم عمر سبع الذي سدد الضربة بنجاح الى الشباك ليعلن تفوق البعينة 2-0. وبالرغم من محاولات لاعبي عرابة العودة الى المباراة الا ان دفاع البعينة احبط كل هذه المحاولات لا بل عزز فوزه فوزه بهدف ثالث جاء من قدم اللاعب محمد سليمان (عج) في الدقيقة الـ90 .