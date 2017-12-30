شبيبة هبوعيل نحف يفوز على اتحاد أبناء كفرقرع

احرز هدفي اللقاء المهاجم المتألق احمد سعيد الذي رفع رصيده الى 9 اهداف ليقترب من صدارة هدافي الدوري

حقق فريق شبيبة هبوعيل نحف فوزا رائعا على فريق اتحاد ابناء كفر قرع بهدفين نظيفين في مباراة خارجية صعبة ضمن دوري الدرجة القطرية للشبيبة.احرز هدفي اللقاء المهاجم المتألق احمد سعيد الذي رفع رصيده الى 9 اهداف ليقترب من صدارة هدافي الدوري.



وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني ويبتعد عن المتصدر هبوعيل العفولة ب 3 نقاط.عبر المدرب ياسر سعيد عن رضاه عن أداء اللاعبين وأكد أن الفريق سيواصل المحاربة في القمة حتى نهاية الدوري.كما وسيلتقي الفريق النحفاوي في الأسبوع القادم فريق مكابي عين ماهل في مباراة بيتية، وسيتم نشر موعد المباراة على موقعنا.