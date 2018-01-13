تشيلسي يدك حصون ستوك سيتي بخماسية نظيفة

ارتقى تشيلسي للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 45 نقطة ، فيما توقف رصيد ستوك سيتي عند النقطة الـ20 في المركز الثالث عشر

اختتم تشيلسي عام 2017 بانتصار سهل على ملعبه أمام ستوك سيتي ، برباعية نظيفة ، ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم .دخل تشيلسي المباراة بقوة وسجل هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة عبر أنطونيو روديجير ، قبل أن يضيف داني درينكووتر هدفاً ثانياً في الدقيقة التاسعة ، وفي الدقيقة 23 أضاف بيدرو رودريجيز هدفاً ثالثاً لأصحاب الأرض ، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3/0 .

في الشوط الثاني ، أضاف ويليان دا سيلفا الهدف الرابع لصالح تشيلسي من علامة الجزاء ، قبل أن يختتم دافيد زاباكوستا مهرجان الأهداف في الدقيقة 86 من عمر المباراة.وبهذا الفوز ، ارتقى تشيلسي للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 45 نقطة ، فيما توقف رصيد ستوك سيتي عند النقطة الـ20 في المركز الثالث عشر .