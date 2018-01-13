مانشستر يونايتد يتعثر للجولة الثالثة على التوالي أمام ساوثامبتون

يفقد اليونايتد المركز الثاني لمصلحة تشيلسي بعد تغلب البلوز الساحق اليوم على ستوك سيتي بخماسية ليصل فريق غرب لندن إلى النقطة 45 مقابل 44 نقطة لكتيبة المدرب جوزيه مورينيو

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل للجولة الثالثة على التوالي في البريميرليج أمام ساوثامبتون.وفشل نجوم الشياطين الحمر في تسجيل أي هدف في المباراة على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 21.وبذلك، يكون أحمر مانشستر لم يذق طعم الفوز في آخر 4 جولات.

كما يفقد اليونايتد المركز الثاني لمصلحة تشيلسي بعد تغلب البلوز الساحق اليوم على ستوك سيتي بخماسية ليصل فريق غرب لندن إلى النقطة 45 مقابل 44 نقطة لكتيبة المدرب جوزيه مورينيو.