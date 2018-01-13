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مانشستر يونايتد يتعثر للجولة الثالثة على التوالي أمام ساوثامبتون

 يفقد اليونايتد المركز الثاني لمصلحة تشيلسي بعد تغلب البلوز الساحق اليوم على ستوك سيتي بخماسية ليصل فريق غرب لندن إلى النقطة 45 مقابل 44 نقطة لكتيبة المدرب جوزيه مورينيو

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 سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل للجولة الثالثة على التوالي في البريميرليج أمام ساوثامبتون.وفشل نجوم الشياطين الحمر في تسجيل أي هدف في المباراة على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 21.وبذلك، يكون أحمر مانشستر لم يذق طعم الفوز في آخر 4 جولات.

 

كما يفقد اليونايتد المركز الثاني لمصلحة تشيلسي بعد تغلب البلوز الساحق اليوم على ستوك سيتي بخماسية ليصل فريق غرب لندن إلى النقطة 45 مقابل 44 نقطة لكتيبة المدرب جوزيه مورينيو.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
20
19
1
0
61
12
49
58
2
تشيلسي
21
14
3
4
39
14
25
45
3
مانشستر يونايتد
21
13
5
3
43
16
27
44
4
ليفربول
21
11
8
2
48
24
24
41
5
توتنهام
20
11
4
5
39
20
19
37
6
ارسنال
20
11
4
5
37
25
12
37
7
بيرنلي
21
9
7
5
18
17
1
34
8
ليستر سيتي
21
7
6
8
31
32
-1
27
9
إيفرتون
21
7
6
8
25
32
-7
27
10
واتفورد
21
7
4
10
30
37
-7
25
11
هيديرسفيلد تاون
21
6
6
9
18
32
-14
24
12
برايتون
21
5
7
9
15
25
-10
22
13
ساوثهامتون
21
4
8
9
20
30
-10
20
14
بورنموث
21
5
5
11
20
32
-12
20
15
Stoke
21
5
5
11
23
46
-23
20
16
Newcastle
21
5
4
12
19
30
-11
19
17
كريستال بالاس
20
4
6
10
18
32
-14
18
18
وست هام يونايتد
20
4
6
10
22
38
-16
18
19
سوانزي سيتي
21
4
4
13
13
32
-19
16
20
ويست بروميتش
20
2
9
9
14
27
-13
15
مانشستر يونايتد
Manchester United

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
20
61 - 12
58
2
تشيلسي
21
39 - 14
45
3
مانشستر يونايتد
21
43 - 16
44
4
ليفربول
21
48 - 24
41
5
توتنهام
20
39 - 20
37
6
ارسنال
20
37 - 25
37
7
بيرنلي
21
18 - 17
34
8
ليستر سيتي
21
31 - 32
27
9
إيفرتون
21
25 - 32
27
10
واتفورد
21
30 - 37
25
11
هيديرسفيلد تاون
21
18 - 32
24
12
برايتون
21
15 - 25
22
13
ساوثهامتون
21
20 - 30
20
14
بورنموث
21
20 - 32
20
15
Stoke
21
23 - 46
20
16
Newcastle
21
19 - 30
19
17
كريستال بالاس
20
18 - 32
18
18
وست هام يونايتد
20
22 - 38
18
19
سوانزي سيتي
21
13 - 32
16
20
ويست بروميتش
20
14 - 27
15
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (23) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
تشيلسي
[-]
Leicester City
13.01.2018 17:00
كريستال بالاس
[-]
بيرنلي
13.01.2018 17:00
Huddersfield Town
[-]
West Ham United
13.01.2018 17:00
Newcastle United
[-]
Swansea City
13.01.2018 17:00
واتفورد
[-]
ساوثهامتون
13.01.2018 17:00
West Bromwich Albion
[-]
Brighton & Hove Albion
13.01.2018 17:00
Tottenham Hotspur
[-]
إيفرتون
13.01.2018 19:30
AFC Bournemouth
[-]
ارسنال
14.01.2018 15:30
ليفربول
[-]
مانشستر سيتي
14.01.2018 18:00
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