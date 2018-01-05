ديبالا ينقذ يوفينتوس من فخ فيرونا في الدوري الايطالي

يرتفع رصيد يوفينتوس إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن نابولي المتصدر بـ48 نقطة

حقق فريق يوفينتوس الإيطالي فوزاً هاماً على هيلاس فيرونا بنتيجة 3/1 في إطار مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.بدأ اليوفينتوس التهديف في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب الفرنسي ماتويدي بعد استغلال كرة ارتدت من العارضة محرزاً هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني تمكن فيرونا من إدراك التعادل عن طريق خوسيه مارتن في الدقيقة 59 ،قبل أن يتمكن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من إعادة يوفينتوس للمقدمة عن طريق هدفين متتالين في الدقائق 72 و 77 .وبتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفينتوس إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن نابولي المتصدر بـ48 نقطة ،فيما تجمد رصيد فيرونا عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب.