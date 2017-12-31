المهاجم محمد طه يهدي النهضة الناصرة ثلاث نقاط أمام مكابي اكسال

أحرز المهاجم محمد طه هدف المباراة الوحيد عند مطلع الشوط الثاني، ليواصل فريقه التمركز بين فرق القمة

فاز فريق النهضة الناصرة على فريق مكابي إخاء اكسال بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر - آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وأجريت المباراة على ملعب اكسال بعد تبادل الضيافة بين الطرفين، بسبب زراعة استاد الناصرة - عيلوط بالعشب الشتوي. وأحرز المهاجم محمد طه هدف المباراة الوحيد عند مطلع الشوط الثاني، ليواصل فريقه التمركز بين فرق القمة.