المهاجم محمد طه يهدي النهضة الناصرة ثلاث نقاط أمام مكابي اكسال
أحرز المهاجم محمد طه هدف المباراة الوحيد عند مطلع الشوط الثاني، ليواصل فريقه التمركز بين فرق القمة
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فاز فريق النهضة الناصرة على فريق مكابي إخاء اكسال بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر - آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وأجريت المباراة على ملعب اكسال بعد تبادل الضيافة بين الطرفين، بسبب زراعة استاد الناصرة - عيلوط بالعشب الشتوي. وأحرز المهاجم محمد طه هدف المباراة الوحيد عند مطلع الشوط الثاني، ليواصل فريقه التمركز بين فرق القمة.