كريستال بالاس ينجح في إيقاف قطار مانشستر سيتي التهديفي

يعتبر كريستال بالاس كذلك أول فريق يحرم مانشستر سيتي من نقاط الفوز كاملة منذ التعادل (1-1)

متعلق:

نجح كريستال بالاس فيما فشلت فيه فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنة 2017، وأوقف ماكينة مانشستر سيتي الهجومية للمرة الأولى منذ أزيد من 11 شهراً. ويعتبر كريستال بالاس أول فريق مستضيف ينجح في إيقاف مانشستر سيتي من التسجيل خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ خسارة فريق جوارديولا برباعية نظيفة أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في يناير الماضي.



صور من المباراة

ويعتبر كريستال بالاس كذلك أول فريق يحرم مانشستر سيتي من نقاط الفوز كاملة منذ التعادل (1-1) أمام إيفرتون على ملعب الاتحاد في أغسطس الماضي، ليتعثر فريق جوارديولا بعد سلسلة دامت لِـ 19 انتصاراً متتالية ابتداءً من الجولة الثالثة.