آرسنال يعود بنقطة من ملعب وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

بهذا التعادل يظل آرسنال خامساً برصيد 38 نقطة، فيما أنهى وست بروميتش السنة في المركز ما قبل الأخير برصيد 16 نقطة

اكتفى آرسنال بالعودة بنقطة من ملعب هاوثورنس بتعادله إيجابياً أمام مضيفه وست بروميتش (1-1) ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ آرسنال المباراة بشكلٍ أفضل حيث استحوذ الفريق اللندني على الكرة وخلق مجموعة من الفرص التي لم يتمكن من تحويل أي منها إلى أهداف، في مقابل اعتماد وست بروميتش على الهجمات المضادة والكرات الثابتة التي لم تسفر عن خطورة كبيرة، لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة (0-0).وتواصل ضغط آرسنال خلال شوط المباراة الثاني حيث كثف الفريق من ضغطه على مرمى أصحاب الأرض، ليتمكن أخيراً من افتتاح التسجيل عن طريق نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 83، لكن سرعان ما أدرك وست بروميتش التعادل قبل نهاية المباراة عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح جاي رودريجيز في الدقيقة 89.وبهذا التعادل يظل آرسنال خامساً برصيد 38 نقطة، فيما أنهى وست بروميتش السنة في المركز ما قبل الأخير برصيد 16 نقطة.