المصري محمد صلاح يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة

قالت صحف "ميرور" و"مترو" و"إكسبريس" البريطانية، إن صلاح المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا، سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في الركبة

يغيب نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، السبت، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية بريطانية.



محمد صلاح



وتألق الجناح الأعسر في مباراة ليستر بالمرحلة 21 من الدوري الإنجليزي، مسجلا هدفين حول بهما تأخر فريقه بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، لكنه خرج قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

وقالت صحف "ميرور" و"مترو" و"إكسبريس" البريطانية، إن صلاح المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا، سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في الركبة. ولن يشارك صلاح في أول مباراة لليفربول في عام 2018 أمام بيرنلي، المقررة الاثنين.

وقال المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لا أعرف حتى الآن ما نوع الإصابة. علينا أن نرى ما مشكلته. وسنرى ما بإمكانه فعله من أجل المباراة المقبلة".

ويسافر صلاح برفقة زميله السنغالي ساديو ماني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لحضور الحفل السنوي لإعلان جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويتنافس الاثنان مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني على لقب الأفضل في القارة.