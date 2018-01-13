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المصري محمد صلاح يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة

قالت صحف "ميرور" و"مترو" و"إكسبريس" البريطانية، إن صلاح المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا، سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في الركبة

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يغيب نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، السبت، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية بريطانية.


محمد صلاح
وتألق الجناح الأعسر في مباراة ليستر بالمرحلة 21 من الدوري الإنجليزي، مسجلا هدفين حول بهما تأخر فريقه بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، لكنه خرج قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

وقالت صحف "ميرور" و"مترو" و"إكسبريس" البريطانية، إن صلاح المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا، سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في الركبة. ولن يشارك صلاح في أول مباراة لليفربول في عام 2018 أمام بيرنلي، المقررة الاثنين.

وقال المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لا أعرف حتى الآن ما نوع الإصابة. علينا أن نرى ما مشكلته. وسنرى ما بإمكانه فعله من أجل المباراة المقبلة".

ويسافر صلاح برفقة زميله السنغالي ساديو ماني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لحضور الحفل السنوي لإعلان جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويتنافس الاثنان مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني على لقب الأفضل في القارة. 

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
21
19
2
0
61
12
49
59
2
تشيلسي
21
14
3
4
39
14
25
45
3
مانشستر يونايتد
21
13
5
3
43
16
27
44
4
ليفربول
22
12
8
2
50
25
25
44
5
ارسنال
21
11
5
5
38
26
12
38
6
توتنهام
20
11
4
5
39
20
19
37
7
بيرنلي
22
9
7
6
19
19
0
34
8
ليستر سيتي
22
8
6
8
34
32
2
30
9
إيفرتون
21
7
6
8
25
32
-7
27
10
واتفورد
21
7
4
10
30
37
-7
25
11
هيديرسفيلد تاون
22
6
6
10
18
35
-17
24
12
برايتون
22
5
8
9
17
27
-10
23
13
Newcastle
22
6
4
12
20
30
-10
22
14
بورنموث
22
5
6
11
22
34
-12
21
15
ساوثهامتون
21
4
8
9
20
30
-10
20
16
Stoke
22
5
5
12
23
47
-24
20
17
كريستال بالاس
21
4
7
10
18
32
-14
19
18
وست هام يونايتد
20
4
6
10
22
38
-16
18
19
ويست بروميتش
21
2
10
9
15
28
-13
16
20
سوانزي سيتي
21
4
4
13
13
32
-19
16
ليفربول
Liverpool

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
21
61 - 12
59
2
تشيلسي
21
39 - 14
45
3
مانشستر يونايتد
21
43 - 16
44
4
ليفربول
22
50 - 25
44
5
ارسنال
21
38 - 26
38
6
توتنهام
20
39 - 20
37
7
بيرنلي
22
19 - 19
34
8
ليستر سيتي
22
34 - 32
30
9
إيفرتون
21
25 - 32
27
10
واتفورد
21
30 - 37
25
11
هيديرسفيلد تاون
22
18 - 35
24
12
برايتون
22
17 - 27
23
13
Newcastle
22
20 - 30
22
14
بورنموث
22
22 - 34
21
15
ساوثهامتون
21
20 - 30
20
16
Stoke
22
23 - 47
20
17
كريستال بالاس
21
18 - 32
19
18
وست هام يونايتد
20
22 - 38
18
19
ويست بروميتش
21
15 - 28
16
20
سوانزي سيتي
21
13 - 32
16
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (23) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
تشيلسي
[-]
Leicester City
13.01.2018 17:00
كريستال بالاس
[-]
بيرنلي
13.01.2018 17:00
Huddersfield Town
[-]
West Ham United
13.01.2018 17:00
Newcastle United
[-]
Swansea City
13.01.2018 17:00
واتفورد
[-]
ساوثهامتون
13.01.2018 17:00
West Bromwich Albion
[-]
Brighton & Hove Albion
13.01.2018 17:00
Tottenham Hotspur
[-]
إيفرتون
13.01.2018 19:30
AFC Bournemouth
[-]
ارسنال
14.01.2018 15:30
ليفربول
[-]
مانشستر سيتي
14.01.2018 18:00
مانشستر يونايتد
[-]
ستوك سيتي
15.01.2018 22:00
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