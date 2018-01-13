ريال مدريد يستعد لإتمام صفقة هازارد قريبًا

صحيفة "آس" الإسبانية:

ريال مدريد يستعد لإتمام الصفقة قريبا واستقر على المبلغ المالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي الأخير عن اللاعب الدولي البلجيكي ويقدر بـ 135 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أنّ ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن اهتمام نجله بالانتقال إلى نادي ريال مدريد هو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، دفع المسؤولين في النادي الملكي إلى التحرك بلا تردد من أجل إتمام صفقة ضم اللاعب.



إيدين هازارد



وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يستعد لإتمام الصفقة قريبا، وأنه استقر على المبلغ المالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي الأخير عن اللاعب الدولي البلجيكي، وهو المبلغ الذي قدرته الصحيفة بـ 135 مليون يورو.

ولا يشك المسؤولون في ريال مدريد في جدوى انضمام هازارد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن اللاعب يمثل هاجسا خاصا للمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يتطلع إلى الحصول على خدماته في أقرب وقت.

ويمتد تعاقد هازارد مع تشيلسي حتى عام 2020، وشهدت الفترة الأخيرة تجميد المفاوضات بينه وبين النادي لتمديد هذا التعاقد رغم أنه سيحصل بموجب العقد الجديد على أعلى أجر في بطولة الدوري الإنجليزي.

وساهمت الظروف المذكورة، بالإضافة إلى تصريحات والد اللاعب، في تعزيز ثقة ريال مدريد في أن هازارد سيظل متمسكا بموقفه، وأنه سينتهي به المطاف إلى الرحيل عن النادي اللندني.